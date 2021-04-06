Российские военные проводят учения в аннексированном Крыму

Более 200 российских военных приняли участие в десантировании в тыл условного противника в рамках очередных учений Черноморского флота РФ на территории аннексированного Крыма. Также в тренировках задействовали БТРы, вертолеты Ми-8АМТШ и вертолеты Ка-27. Маневры проводятся на фоне очередного обострения на востоке Украины. #Крым #учения #Черноморскийфлот