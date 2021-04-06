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Российские военные проводят учения в аннексированном Крыму
Более 200 российских военных приняли участие в десантировании в тыл условного противника в рамках очередных учений Черноморского флота РФ на территории аннексированного Крыма. Также в тренировках задействовали БТРы, вертолеты Ми-8АМТШ и вертолеты Ка-27. Маневры проводятся на фоне очередного обострения на востоке Украины. #Крым #учения #Черноморскийфлот
Российские военные проводят учения в аннексированном Крыму / Others
6 апреля 2021 г.
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