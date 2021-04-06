Террористы ОНС (сирийское крыло РПК) по распоряжению военного командования США в регионе присвоили жилье около 1500 мирных жителей на подконтрольных им территориях в центре провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает Anadolu со ссылкой на местные источники.

Боевики освобождают территорию от мирного населения, чтобы скрыть преступную деятельность в районе спортивного комплекса в центре Хасеке, где расположен штаб террористов.

Ссылаясь на проблемы с безопасностью, боевики ОНС/РПК по настоянию американских военных вынудили местных жителей покинуть 15 зданий. Данные жилые объекты расположены в центре города Хасеке, неподалеку от зданий, используемых военнослужащими США и террористами.

При этом в отношении тех граждан, которые отказывались покидать свое жилье, применялось огнестрельное оружие.

Вопреки обещаниям террористы не выплатили никаких компенсаций пострадавшим домовладельцам. Жилые дома, построенные около 20 лет назад, состоят из пяти этажей, и в них проживало около 1500 человек.

Террористы ОНС/РПК и американские военные совместно используют спортивный комплекс, расположенный к югу от центра города Хасеке, а также так называемый штаб и некоторые здания.

Стадион комплекса, на котором когда-то проходили спортивные соревнования, теперь служит взлетно-посадочной полосой для вертолетов США.

Кроме того, в спортивном комплексе американские инструкторы обучают боевиков навыкам по высадке с воздуха.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и подчиненные ему шиитские террористические группировки конфисковали не менее 60 домов мирных жителей в подконтрольной режиму Асада провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.