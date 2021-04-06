Россия стремительно развивает в арктическом регионе военные базы для размещения новейших видов вооружения, в том числе для подводного ядерного беспилотника «Посейдон» с целью усиления контроля над территорией в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу в частности. Об этом сообщил телеканал CNN, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

«Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе, недавно освободившемся ото льда из-за климатических изменений, в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу», – говорится в материале.

Эксперты заключили, что Россия активно развивает арктические военные базы, названные «трилистником» из-за похожего по форме на это растение главного здания базы. «Спутниковые снимки показывают медленное и методичное укрепление аэродромов и баз «трилистник» в нескольких местах вдоль арктического побережья России за последние пять лет», – отмечается в публикации.

В CNN также сообщили, что на фотографиях видны подземные хранилища, построенные, вероятно, для «Посейдонов» или другого нового высокотехнологичного оружия. Кроме того, спутники запечатлели новые радиолокационные станции недалеко от Аляски, авиабазы в районах Крайнего Севера.

В Пентагоне выразили обеспокоенность усилением военной мощи России в северном регионе. Оборонное ведомство считает, что новые базы и вооружения могут использоваться не только для защиты границ страны, но и для установления фактического контроля над всеми районами Арктики.

Представители Госдепартамента США также неоднократно выступали против новых военных разработок России. Разработанную для радиоактивного заражения побережья противника торпеду «Посейдон» американцы называли «ужасным оружием».

МИД России отказался от комментариев CNN, однако ранее Москва настаивала на том, что ее арктическая стратегия направлена лишь на поддержание территориальной целостности страны и экономического роста в этом регионе, а также на развитие СМП как «глобально конкурентоспособного национального транспортного коридора».

Как отмечает РБК, беспилотная атомная подлодка «Посейдон» (ранее проект назывался «Статус-6») представляет собой ядерную самонаводящуюся торпеду, запуск которой производится с материнской подводной лодки. Основной боевой задачей ядерного подводного беспилотника является доставка ядерного заряда к берегам вероятного противника для разрушения береговой инфраструктуры, создания радиоактивного загрязнения, цунами и других последствий.

По данным издания, сведения о «Посейдоне» были засекречены до 2018 года. В 2015 году произошла утечка информации о разработке судна, когда российские государственные СМИ случайно сняли документы во время совещания президента Владимира Путина с военными.

В январе этого года американское правительство заявило о намерении начать регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере». По словам министра ВМС США Кеннета Брейтуэйта, в ближайшие годы Вашингтону придется действовать в Арктике «более настойчиво», чтобы оспорить российские, а также китайские «притязания». Он обвинил Москву в «непрозрачных» военных операциях, которые ведут к эскалации в арктическом регионе и в незаконном регулировании судоходства на Северном морском пути.

Брейтуэйт отметил, что главное преимущество США в арктической зоне – это подводные лодки. При этом, добавил он, американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, тогда как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США «не могут сравниться».