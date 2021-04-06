Вакцинация от коронавируса не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамадан, заявил начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Республики Татарстан Булат Мубараков, которого цитирует «Idel.Реалии».

«В нашем мазхабе [учении] считается, что вакцинация не нарушает пост. Если у человека сомнения на этот счет, советуем запланировать прививку после захода солнца», – пояснил Мубараков.

Такое же мнение накануне выразил заместитель председателя Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, вакцинация от COVID-19 во время мусульманского поста не противоречит нормам ислама. «[Вакцинация во время поста месяца Рамадан] не противоречит [канонам ислама]», – приводит его слова ТАСС.

В прошлом году на фоне пандемии коронавируса мечети были закрыты для намаза Таравих – традиционной молитвы во время месяца Рамадан. В этом году богослужения разрешены, однако они пройдут с учетом требований Роспотребнадзора: прихожане должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, на ифтар (вечерний прием пищи во время мусульманского поста) могут собираться не более 100 человек.

В течение месяца Рамадан мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также интимных супружеских отношений. В этом году Рамадан начинается вечером 12 апреля и завершается праздником Ураза-байрам 13 мая.

Ранее Совет улемов ДУМ РФ признал применение вакцины «Спутник V» дозволенным с точки зрения ислама. В феврале 2021 в ДУМ РФ уточнили, что вакцинация от коронавируса, призванная сохранить жизнь и здоровье человека, может быть допущена даже в случае наличия в составе вакцин запретных для мусульман компонентов.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.