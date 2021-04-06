С начала пандемии COVID-19 примерно на треть увеличились показатели перинатальной и материнской смертности во всем мире, следуетиз доклада, опубликованного в журнале The Lancet. На основании 40 исследований в 17 странах было установлено, что меры по предотвращению распространения коронавируса, такие как комендантский час и самоизоляция, стали причиной перебоев в предоставлении медицинских услуг для беременных и рожениц. Доступ в медицинские учреждения для большинства женщин стал ограниченным.

В отчете подчеркивается, что пандемия также негативно сказалась на ментальном здоровье беременных женщин и молодых матерей: значительно возросло число случаев послеродовой депрессии и материнской тревоги.

По словам профессора лондонского Университета St George's Асмы Халил, вспышка коронавируса нового типа сильно повлияла на системы здравоохранения по всему миру. В частности, в странах с низким и средним уровнем доходов эпидемия привела к росту предотвратимой смертности матерей и младенцев.

Ранее Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») заявила о том, что на фоне пандемии в 5 раз участились случаи домашнего насилия.

За время пандемии «во всем мире 35% женщин подверглись физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или лица, не являющегося партнером», – говорится в отчете ООН. В некоторых странах, согласно исследованиям, этот показатель достиг 70%.