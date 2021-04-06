Российская компания «Космокурс», разрабатывавшая проект строительства первого российского частного космодрома в Нижегородской области, закрывается, заявил РИА «Новости» ее генеральный директор Павел Пушкин.

«Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», – рассказал он.

Среди причин закрытия «Космокурса» указываются «непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты».

Коллектив «Космокурса», состоящий из 50 конструкторов ракетно-космической техники, предупредили об увольнении за два месяца до сокращения. В Роскосмосе сообщили, руководством госкорпорации принято решение сохранить коллектив конструкторов, для чего ведутся поиски путей решения проблемы. «Руководство Роскосмоса в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании «Космокурс». Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр Роскосмоса, о включении в его состав уникального коллектива», – сказали в пресс-службе госкорпорации.

«Космокурс» был основан в 2014 году. Компания планировала разработать одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный корабль для туристических суборбитальных полетов. Пуски должны были осуществляться с космодрома в Нижегородской области. Первый полет планировался на 2025 год. Туристы должны были провести в невесомости около пяти минут. Стоимость билета предварительно варьировалась от 200 до 250 тысяч долларов.

В 2020 году «Космокурс» стал первой частной компанией, которую Роскосмос допустил к конкурсу по созданию ракеты-носителя, но в итоге она его проиграла.