БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Рейтинг Forbes богатейших людей планеты вновь возглавил основатель Amazon
В тройку лидеров также вошли создатель Tesla и SpaceX Илон Маск и  президент группы Louis Vuitton Бернар Арно. В российском списке миллиардеров первое место впервые занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов
Рейтинг Forbes богатейших людей планеты вновь возглавил основатель Amazon
Фото: Reuters / Others
6 апреля 2021 г.

Рейтинг Forbes самых богатых людей планеты по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние за год выросло на 64 млрд долларов – до 177 млрд.

Далее в списке идет американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого за год увеличилось на 126,4 млрд – до 151 млрд долларов. Тройку богатейших людей планеты замкнул президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 150 млрд долларов, за год он увеличил свое состояние в два раза.

На четвертой позиции рейтинга – основатель Microsoft Билл Гейтс (124 млрд долларов), а на пятой – глава Facebook Марк Цукерберг (97 млрд долларов). За ними следуют глава совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (96 млрд долларов), основатель Oracle Ларри Эллисон (93 млрд долларов), сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (91,5 млрд и 89 млрд долларов соответственно).

Последнюю строчку топ-10 самых состоятельных людей мира занимает индийский бизнесмен Мукеш Амбани, председатель правления Reliance Industries с 84,5 млрд долларов.

Среди российских бизнесменов cамым богатым Forbes признал основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Издание оценило состояние его семьи в 29,1 млрд долларов. На втором месте расположился глава, бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием 27 млрд долларов, а сразу за ним – председатель совета директоров, основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин (26,2 млрд долларов).

Всего в рейтинг вошли 2755 миллиардеров. Это на 660 человек больше, чем в прошлом году.

Ранее Forbes сообщал, что директор и основатель сервиса знакомств Bumble 31-летняя Уитни Вульф Херд стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, которая самостоятельно заработала свое состояние.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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