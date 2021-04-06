Спрос на говядину в России в 2020 году снизился на 3,4%, до 1,94 миллиона тонн. Это минимальный показатель за последние 10 лет, при этом спрос продолжает снижаться второй год подряд, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Эксперты называют разные причины уменьшения спроса на говяжье мясо. Как отметил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, это связано с экономией россиян на фоне антикоронавирусных ограничений, переходом на удаленный режим работы и неопределенностью с будущими доходами. Однако по словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Андрея Дальнова, потребление говядины снизилось из-за сокращения производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

При этом экспорт говядины в 2020 году вырос на 103% – до 20 тысяч тонн, отмечает «Коммерсант». Почти половина всех поставок (45%) пришлась на Китай.

Ранее стало известно, что россияне в ближайшем будущем смогут употреблять в пищу мясные и хлебобулочные изделия из белка насекомых. Как рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин, в ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом, например, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. «Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет», – заявил эксперт.