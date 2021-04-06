КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Жительнице Санкт-Петербурга дважды вписали в медкарту фальшивый диагноз
Сначала женщине поставили диагноз «бубонная чума», но после ее жалобы удалили фейковую запись. Позже в ее карте появились данные о «возможности заражения туберкулезом»
Жительнице Санкт-Петербурга дважды вписали в медкарту фальшивый диагноз
Фото: РБК / Others
6 апреля 2021 г.

Жительнице Санкт-Петербурга, ранее жаловавшейся на фальшивую запись о «бубонной чуме» в электронной медицинской карте, убрали неверный диагноз и вписали новый, который тоже не соответствует реальности. Как рассказала женщина изданию Znak.Сom, теперь в ее карточке стоит запись о «возможности заражения туберкулезом», так же как и сам «туберкулез». Его врачи убирать не стали, несмотря на то, что туберкулеза у женщины нет.

«Я через электронную приемную отправила руководителю диспансера жалобу на противоправные действия фтизиатра. Запросила все выписки из лже-историй болезни – их теперь три», – поделилась пациентка. Также она обратилась в Генеральную прокуратуру РФ.

Женщина добавила, что на ее комментарий о ложном диагнозе в социальных сетях ответил мужчина, проходивший лечение у того же врача. Он сообщил, что на него в электронной карте «препараты списывали, которые не получал».

По словам петербурженки, она обнаружила запись о «бубонной чуме» случайно. Ей пообещали тогда все удалить, но спустя полгода фейковые диагнозы так и не исчезли из ее медкарты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us