БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Турции началось производство самолета HÜRJET национальной разработки
ВВС страны планируют закупить две версии HÜRJET – полностью учебно-тренировочный самолет и боевой вариант легкого штурмовика. Первый полет запланирован на 2022 год
В Турции началось производство самолета HÜRJET национальной разработки
Фото: defenceturk / Others
6 апреля 2021 г.

Учебно-тренировочный самолет с реактивным двигателем HÜRJET совершит свой первый полет в 2022 году, заявил директор по системной инженерии в оборонной компании TUSAŞ (TAI) Ясин Кайгусуз.

Выступая на мероприятии «Дни оборонных технологий 2021», он объявил, что критическая оценка дизайна учебного самолета была успешно проведена и началось производство структурных частей и компонентов HÜRJET. Помимо резки металла для компонентов истребителя стартовал процесс создания программного ядра бортовой киберинфраструктуры учебно-тренировочного самолета, который будет использоваться для обучения пилотов.

HÜRJET будет закуплен для нужд ВВС как в версии учебно-тренировочного самолета, так и версии легкого ударного штурмовика. Ударная модификация самолета будет иметь маркировку HÜRJET-C. Планируется, что HÜRJET заменит Т-38 и F-5 в боевом авиапарке Турции.

Решение о реализации под эгидой TAI программы турецкого национального реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet (от названия разработанного TAI турбовинтового учебно-тренировочного самолета Hurkus + Jet) было принято турецким правительством в ноябре 2017-го. В 2018-м оборонная компания TAI предоставила макет учебно-тренировочного самолета на авиашоу в Фарнборо. Директор TAI Темель Котиль заявил, что в 2021-м будет представлен первый прототип самолета с установленным двигателем. Первый полет запланирован на вторую половину 2022 года.

28 марта 2021-го глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир объявил о том, что параллельно в TAI изучается возможность разработки самолета HÜRJET с возможностью вертикального взлета и посадки. Эксперты отмечают, что подобная модификация HÜRJET призвана заменить американские F-35 в турецком десантном вертолетоносце TCG Anadolu.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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