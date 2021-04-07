Сосредоточение российских войск вблизи границы с Украиной является максимальным за последние шесть лет, утверждают эксперты из расследовательской группы Conflict Intelligence Team на основе анализа открытых данных.

«Уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах», – пишут расследователи.

По данным аналитиков, к границе в последние недели перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные и, по всей вероятности, танковые части.

В числе перебрасываемых частей — 76-я дивизия ВДВ из Пскова, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово.

Им удалось установить некоторые пункты назначения с помощью сервиса gdevagon, позволяющего отслеживать маршруты железнодорожных вагонов по номерам. Выяснилось, что части отправляются в аннексированный Крым и окрестности Воронежа.

Столь масштабные переброски сил из отдаленных регионов не могут быть локальными учениями, как заявили российские власти, – только стратегическими, пишет CIT. При этом следующие стратегические маневры «Запад-2021» должны начаться в сентябре, то есть только через пять месяцев.

В CIT отмечают, что данных из открытых источников для оценки общего количества переброшенных к границам Украины сил пока недостаточно и рассчитывают, что дать оценки можно будет после того, как станут известны конечные пункты прибытия техники.

В то же время аналитики подчеркивают, что пока не видят признаков того, что российские войска готовятся непосредственно к вторжению на территорию Украины.

По мнению расследователей, Москва своими действиями планирует лишь «запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию».

1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в аннексированном Крыму. По его словам, к концу марта вдоль границы рядом с Донбассом были размещены 28 батальонных тактических групп армии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», – заявил он.

В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, и Россия не принимает в нем участия, а перемещения войск осуществляются Москвой на собственное усмотрение и не несут угрозы другим странам.