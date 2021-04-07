Посол Китая в Анкаре Лю Шаобин был вызван в МИД Турции, где ему выразили обеспокоенность в связи с публикациями дипмиссии в Twitter, передает Anadolu.

6 апреля посольство КНР в Турции отметило аккаунты лидера оппозиционной IYI Parti («Хорошая партия») Мераль Акшенер и мэра Анкары Мансура Яваша в своей публикации и пообещало дать «ответ» за то, что политики выразили солидарность мусульманам-уйгурам в связи с годовщиной резни в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая в 1990 году, последовавшей за протестами коренного населения.

«Китайская сторона решительно выступает против и осуждает любой вызов со стороны любого лица или державы суверенитету и территориальной целостности Китая. Китайская сторона оставляет за собой право на справедливый ответ», – говорится в посте.

Напомним, 25 марта в Стамбуле, Анкаре и Адане в день визита главы китайского МИД Вана И в Турцию прошли митинги против дискриминации уйгурского населения властями КНР. Участники протестов осудили Китай за правонарушения в СУАР. Протестующие выразили поддержку тюркам-уйгурам, призвали мировое сообщество оказать давление на Пекин и не допускать давления на нацменьшинства.

По итогам встречи с китайским коллегой глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что «передал Вану И озабоченность» по поводу положения уйгуров в КНР и подчеркнул необходимость соблюдения прав человека.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом, стали США.

Еще в начале лета 2020 года бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В феврале 2021 года Палата общин, нижняя палата парламента Канады, проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгуров как геноцид. Аналогичное решение принял также законодательный орган Нидерландов.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.