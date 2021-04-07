В тексте важного всеобъемлющего 114-страничного документа понятия безопасности и внешней политики трактуются максимально широко, но системно: в нем нашлось место как для дипломатии и ядерных вооружений, так и для экологической политики, здравоохранения и «мягкой силы».

Как британская элита видит основные контуры будущего к концу нынешнего десятилетия?

1. Ситуация в мире постепенно будет становиться все более опасной, а системная конкуренция – все более острой.

2. Чтобы выжить и процветать, Великобритания должна вернуть себе статус глобальной державы.После референдума о выходе из ЕС первые лица государства не раз заявляли, что в основу новой — амбициозной и многовекторной — внешней политики ляжет концепция Global Britain («глобальной Британии»).

«Великобритания никогда не сможет довольствоваться ограниченными горизонтами региональной внешней политики, для нее нет далеких стран, концепция глобальной Британии – это не отражение старых обязательств и не выражение тщеславия, а необходимость для безопасности и процветания страны». Так подчеркнул в своей речи на презентации Комплексного обзора в парламенте Б. Джонсон.

3. К концу десятилетия США останутся экономической, военной и дипломатической супердержавой, а глобальная Британия – их наиболее важным стратегическим союзником.

4. Евро-Атлантический регион по-прежнему будет критически важным для безопасности и процветания Великобритании.

5. Россия останется наиболее актуальной прямой угрозой для Объединенного Королевства. Тезис «Россия остается наиболее острой прямой угрозой» безопасности повторяется в тексте документа дважды, применительно к Великобритании и к НАТО в целом. Причем речь идет как об угрозах, связанных с обычными вооружениями и ядерным оружием, так и о гибридных угрозах.

Модернизация российских ВС будет продолжаться, так же как и способность российского государства концентрировать все свои ресурсы и возможности в военной политике, наряду со склонностью Кремля ко все большим рискам – все это делает Россию мощным и одновременно непредсказуемым внешнеполитическим субъектом.

Особое беспокойство у Лондона вызывает увеличение российских инвестиций в подрывные «информационные операции».

В ближайшей перспективе британская элита ожидает роста агрессивности Москвы в Европе.Опасность, исходящую от России, британцы обещают отражать вместе с союзниками по НАТО, а также путем поддержки стран Восточной Европы. Особенно важна помощь Украине, прежде всего в укреплении ее военного потенциала.

«Мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России»,– утверждает Лондон.

6. Рост китайского влияния в мире останется главным геополитическим фактором в текущем десятилетии. Элита Великобритании намерена расширять экономическое сотрудничество с КНР, одновременно усиливая защиту критической инфраструктуры и повышая гибкость ключевых цепочек поставок.

Б. Джонсон подчеркнул: «Китай создаст большие проблемы для открытого общества, такого как наше. Но мы также будем работать с Китаем, если это соответствует нашим ценностям и интересам, в том числе для построения более прочных и позитивных экономических отношений и решения проблемы изменения климата».

В контексте таких прогнозов, как видит новая британская доктрина характер будущих войн до 2030 года и сценарии военно-политических действий до 2030 года?

1. Несмотря на возможный алармизм прогнозного моделирования, вероятность глобальной «горячей» войны остается минимальной.

2. Ядерные и термоядерные силы по-прежнему будут выполнять основную роль стратегического сдерживания.

3. Возможные боевые действия преимущественно будут носить локальный характер, соответственно, британские войска должны иметь качественное превосходство и диктовать инициативу противнику в любой избранной точке боевого пространства.

4. Боевые столкновения будут предваряться кибератаками различной интенсивности и активной защитой своих коммуникаций.

5. Ключевую роль в военной разведке, коммуникациях и целеуказании для систем вооружений будут играть космические спутники.

6. Возможное снижение численности боевых подразделений должно компенсироваться гораздо большей гибкостью и маневренностью, более интенсивным характером ведения боевых действий, точечным применением сил специальных операций.

7. Особую роль будет играть достижение решающего превосходства в ситуационной осведомленности и управляемости своих и союзных сил.

Что в этой связи Великобритания собирается сделать, прежде всего, в ближайшее десятилетие?

Британии требуется срочная, масштабная и качественная военная реформа для противостояния новым угрозам и вызовам, прежде всего со стороны России. Для этого военный бюджет в ближайшие 4 года возрастет на 24 миллиарда фунтов стерлингов.Лондон собирается увеличить общее количество ядерных боеголовок более чем на 40% – со 180 до 260 штук.

Это решение по факту отменяет прошлый курс на сокращение ядерного потенциала.Сейчас на вооружении Великобритании состоят четыре атомные стратегические подводные лодки, оснащенные американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна из этих подлодок всегда находится на боевом патрулировании.

В 2010 году, когда количество боеголовок у Великобритании составляло 225 единиц, правительство объявило о намерении урезать эту цифру до 180 к середине 2020-х годов. Новая доктрина подняла этот «потолок» до 260 боезарядов. Это значительно меньше арсеналов России и США, но близка к предполагаемому потенциалу Китая.

Решение о масштабном увеличении британского ядерного потенциала вызвало резкое осуждение не только в мире, но и в самой Великобритании. «Это невероятно безответственное поведение Великобритании усиливает глобальную нестабильность и является явным признаком того, что она полностью отказывается от своих юридических обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия», – написала исполнительный директор Международной компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.

Лондон планируетосуществить следующие новые инициативы в сфере национальной безопасности

1. Комплексная модернизация и расширение ядерных вооружений.

2. Разработка новой стратегии разведки и спецслужб с соответствующим расширением финансирования, выделение бюджетов на технологическую модернизацию базы национального разведсообщества, внесение соответствующих изменений в законодательство, усиление роли Объединенного комитета по разведке. Значимость спецслужб и разведки будет непрерывно возрастать на протяжении всего данного десятилетия.

3. Разработка новой научной и технологической стратегии Министерства обороны для развития инновационных технологий в космосе, кибернетике, биоинженерии, электромагнитном оружии; гиперзвуковом оружии, включая создание единой цифровой коммуникационной среды в армии, объединяющей все боевые единицы и организационные структуры.

4. Создание сети инновационных хабов в основных технологических кластерах.

5. Формирование Национальных кибернетических сил Великобритании. Соответствующее подразделение будет размещено на северо-западе Англии. Лондон одним из первых начинает готовиться к масштабным столкновениям в киберпространстве.

6. Создание специального правительственного агентства по развитию искусственного интеллекта.

7. Формирование космического командования ВС.

8. Создание операционного центра по борьбе с терроризмом.

9. Создание информационного фонда конфликтов, стабильности и безопасности и нового конфликтного центра для анализа и экспертизы современных конфликтов и выработки эффективных стратегических решений.

Интересно, что, по мнению премьера, реализация всех этих решений не только сделает Великобританию значительно сильнее, но также позволит закрепить ее роль в мире в качестве «научной сверхдержавы».