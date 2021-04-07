Преподавателя начальных классов Елену Руденко из села Таракташ (Дачное, Судак) в аннексированном Крыму обвиняют в разжигании межнациональной розни.

Родители школьников возмущены поведением классного руководителя. Мама одной из учениц, Сафиназ Алиева, написала жалобу на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что на одном из уроков, посвященных памяти участников Великой Отечественной войны, ее дочь Самира выступила с докладом о прадедушке-фронтовике, вернувшемся с фронта тяжелораненым и вскоре депортированном из Крыма вместе со своей супругой и другими земляками.

Во время ее рассказа Руденко перебила девочку словами: «Сейчас пусть Самира закончит, и я вам расскажу, из-за чего крымских татар выслали». Как только школьница завершила доклад, преподаватель, обращаясь ко всему классу, где учатся девять крымскотатарских детей и семь – славянских национальностей, обратилась к детям со своей версией сталинской депортации 1944 года.

«Я вам сейчас расскажу, почему крымских татар выслали. Их выслали потому, что они были предателями, а их предательство заключалось в том, что они помогали немцам, оккупантам захватить Крым», – заявила детям классный руководитель.

«Моя дочь буквально сразу почувствовала осуждающие взгляды своих одноклассников – не крымских татар. То же самое я узнала от одного из родителей нашего класса, который позвонил моему мужу. Их дочь пришла заплаканная. Наши дети получили травму психологическую и моральную. Все родители в нашем классе возмущены», – пишет Алиева.

Родители подопечных Елены Руденко требуют привлечь учителя к ответственности за подобные действия, а подконтрольное Москве министерство образования Крыма – дать действиям педагога соответствующую оценку.

О реакции профильного министерства пока ничего не известно.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв высылки крымскотатарского народа с родной земли 18-20 мая в 1944 году. Всего было депортировано около 200 тысяч человек, значительная часть из которых погибли, не добравшись до места ссылки.