Каждый третий человек, переболевший коронавирусом, страдает от психологических или неврологических расстройств спустя полгода после инфицирования. К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании, пишет научный журнал Lancet Psychiatry.

В исследовании принимали участие 236 тысяч людей, перенесших COVID-19. Специалисты проверяли у пациентов наличие последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у них впервые был диагностирован коронавирус.

Оказалось, что у переболевших коронавирусом чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

«Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62 процента», — говорится в публикации.

Так, наиболее распространенными оказались тревожное расстройство (оно было обнаружено у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). При этом для 13% пациентов диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.

Некоторые диагнозы фиксировались реже: например, ишемический инсульт — у 2% пациентов, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, — у 6,5%, бессонница — у 5%, деменция — у 0,7%. При этом эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID-19 и попадал на лечение в реанимацию.

«Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться. Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимацию или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга) во время заболевания COVID-19», — заключили специалисты.

О негативном воздействии коронавируса на человеческую психику еще в феврале сообщали итальянские ученые. Они пришли к выводу, что к последствиям COVID-19 могут относиться различные психические расстройства. Исследование было опубликовано в датском журнале Brain, Behavior and Immunity.

По их данным, у 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев после болезни появляется как минимум одно нарушение в психике. Согласно результатам исследования, 28% выздоровевших имеют посттравматическое стрессовое расстройство, 31% — депрессию, 42% — беспокойство. Кроме того, 40% пациентов страдали бессонницей.

Итальянские эксперты резюмировали, что такие последствия могут быть вызваны иммунной реакцией на сам вирус или психологическими стрессогенными факторами, такими как социальная изоляция, психологическое воздействие нового тяжелого и потенциально смертельного заболевания, а также опасения по поводу заражения других.