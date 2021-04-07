Арбитражный суд Москвы признал сеть частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC – European Medical Center) виновным в предоставлении суррогатных матерей одиноким ВИЧ-инфицированным мужчинам, сообщает издание «Новые известия».

Осенью 2020 года в EMC была проведена внеплановая проверка, в ходе которой и обнаружили грубые нарушения, в том числе в так называемом производстве «суррогатных» младенцев, поставленном в столице РФ на поток.

Выяснилось, что любой желающий за $30 тысяч в обход законодательства мог «заказать» себе малыша без лишних хлопот. Даже те, у кого подтвержден ВИЧ. Суд установил, что суррогатные матери не были оповещены о статусе потенциальных отцов должным образом.

«Европейский медицинский центр», со своей стороны, говорит об одном случае, когда суррогатную мать не уведомили надлежащим образом о ВИЧ-инфицированном отце. Он произошел 5 лет назад. Однако в решении суда речь идет о нескольких случаях.

В Территориальное управление по надзору в сфере здравоохранения и EMC от «Новых известий» был отправлен запрос.

От надзорного органа комментариев не поступало, зато пресс-служба медицинского центра заявила о том, что «суррогатная мать, о которой идет речь в судебном решении, была уведомлена о том, что один из биологических родителей являлся ВИЧ положительным».

Пациентка, по утверждению частной клиники, подписала соответствующее информированное добровольное согласие, которое имеется в материалах дела и распоряжении ЕМС. Нарушение заключалось «лишь в форме оформления такого согласия, что является юридической коллизией».

«Более того, указанная суррогатная мать никак не пострадала, поскольку фактически была уведомлена под подпись о ВИЧ положительном биологическом родителе. Биологический материал ВИЧ положительных пациентов всегда проходит специальную подготовку (отмывку), а затем проверку, в связи с чем является безопасным для суррогатных матерей», – говорится в разъяснении пресс-службы.

В то же время EMC игнорирует тот факт, что в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в картах отсутствует информация о подготовке суррогатных матерей и доноров к ЭКО, нет протоколов их проведения. Во всех картах нет заключения законченного лечения. Оценка возможности использования в программах ВРТ биологического материала ВИЧ-инфицированных пациентов требует экспертного заключения врача-инфекциониста, которого тоже не было.

Судья А.Б.Полякова отклонила все доводы EMC, признав их попыткой уйти от ответственности. Из-за действий или бездействия врачей для суррогатных матерей возникла угроза здоровью, посчитала она.

«Довод о том, что законодательно не установлен запрет на оказание услуг ВРТ одиноким мужчинам, и данная процедура не влечет угрозу жизни и здоровью людей, суд отклоняет. В рассматриваемом случае речь идет не просто об одиноких мужчинах, а о ВИЧ-инфицированных, что отражено в акте проверки, поэтому угроза жизни и здоровью имеется», ­ – сказано в решении суда.

Суд признал Европейский медицинский центр виновным и присудил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

На вопрос о том, понесут ли виновные наказание, в ЕМС ответили, что врач, допустивший это нарушение, на момент проверки в центре не работал. Изменения в процедуру отбора кандидатов для суррогатного материнства в Европейском медицинском центре внесены также не будут. «Другими словами, ВИЧ-инфицированные, в том числе, из-за границы, смогут и дальше стать клиентами клиники», – отмечают «Новые известия»

Что касается суррогатных матерей, или, как утверждает ЕМC, суррогатной матери, то она может запросить компенсацию – по собственному желанию.