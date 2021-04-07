КУЛЬТУРА
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Охранник подложил муляж гранаты в школу в Москве, чтобы стать героем
Отвечающий за безопасность сотрудник одного из столичных учебных заведений принес в здание муляж взрывного устройства, а после якобы обнаружил его и сообщил о находке полиции. Мужчина признался, что решился на такое ради премии
Охранник подложил муляж гранаты в школу в Москве, чтобы стать героем
Охранник подложил муляж гранаты в школу в Москве, чтобы стать героем / Others
7 апреля 2021 г.

Правоохранительные органы в Москве задержали охранника одной из столичных школ в Люблино, заминировавшего учебное заведение. Об этом сообщили в местном управлении МВД России.

Полицейские в ходе следствия выяснили, что 30-летний сотрудник частного охранного предприятия заложил муляж гранаты на территории школы. По словам мужчины, он купил его в интернете.

Охранник признался, что после этого он сам «нашел» взрывное устройство и дальше действовал по должностной инструкции, вызвал саперов. Как рассказал задержанный, он пошел на такой шаг, чтобы получить поощрение от руководства и стать героем.

В результате вместо получения премии от начальства охранник стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Накануне сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку контрабанды из Челябинской области в Армению запчастей танкового стабилизатора. Один из местных жителей отправил через курьерскую службу 37 стабилизаторов частоты и 30 поляризационных реле. Для поставки мужчина предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт. Он также перекрасил стабилизаторы, желая скрыть идентификационные номера и придать им новый вид.

В итоге южноуралец признался в попытке контрабанды. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования военной техники»). Ему грозит до семи лет колонии и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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