Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал межправительственное соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Соответствующий указ главы государства опубликован в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

В рамках договоренностей предусматривается углубление взаимодействия в области разработки, производства, поставок, обслуживания и сопутствующей технической и логистической поддержки продукции и услуг оборонного назначения.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области оборонной промышленности было подписано 31 октября 2017 года в Баку по итогам 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня при участии президентов Азербайджана и Турции.

Ранее, 20 марта, Эрдоган утвердил 12 межправительственных соглашений, в том числе договор с Азербайджаном по сотрудничеству в области энергетики и горнорудной промышленности и соглашение между Турцией и Казахстаном о сотрудничестве в оборонной сфере.

В числе утвержденных документов также соглашение с Грузией в сфере международных комбинированных грузоперевозок, в частности договоренность о грузовых и пассажирских перевозках ж/д транспортом.

До этого соглашение о военно-финансовом сотрудничестве было заключено и с Узбекистаном.