Ударные беспилотные летательные аппараты, разработанные в Турции в последние годы, меняют современную тактику ведения боя. Об этом говорится в статье американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, опубликованной в журнале American Purpose.

«Ударные БПЛА внесли важный вклад в подъем Турции как региональной державы в 2020 году», – пишет Фукуяма.

В публикации отмечается, что в начале 2010-х США и Израиль считались ведущими игроками в сфере разработок беспилотной авиации, однако Турция смогла очень быстро зарекомендовать себя в качестве одного из лидеров этого рынка. Политолог напоминает, что разработанные Турцией ударные беспилотники использовались не только в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе, но и в борьбе против террористов РПК внутри самой Турции.

Военное присутствие Турции в Сирии также позволило предотвратить возможную бойню в Идлибе, подчеркивает автор.

«Благодаря большей результативности Турции удалось обойти США, Китай или Россию и стать более сильной региональной державой», – сказано в статье.

Кроме того, Фрэнсис Фукуяма привлек внимание к впечатляющим характеристикам турецких ударных беспилотников. Дроны последней разработки впечатляют: к примеру, Bayraktar TB2 может находиться в воздухе 24 часа и выполнять разведывательные и боевые задачи по уничтожению противника.

Фукуяма напомнил, что впервые Турция масштабно использовала ударные БПЛА в марте 2020 года после гибели в Сирии 36 турецких военных. Вместе с техникой, в том числе системами ПВО, были полностью уничтожены все дислоцированные в этом регионе формирования, подконтрольные режиму Асада, отмечает эксперт.

Далее турецкие ударные беспилотники продолжили удивлять в Ливии и Карабахе. Особенно примечательны масштабы ущерба, нанесенного этими средствами беспилотной авиации армянским войскам, считает Фукуяма.

Американский эксперт уверен, что в ближайшем будущем в центре внимания в войнах и конфликтах будут именно беспилотники. «Ударные БПЛА в корне изменили ситуацию. Они дешевле, их трудно выявить и уничтожить, и они позволяют не рисковать жизнями пилотов. Армии по всему миру сейчас думают, как защитить себя от дронов, и неясно, кто выиграет гонку вооружений между ударными БПЛА и системами противодронной защиты», – констатирует политолог.

Про успех турецких ударных БПЛА, которые внесли существенный вклад в победу Азербайджана во Второй Карабахской войне, писал недавно американский журнал Foreign Policy. В статье отмечалось, что это подтолкнуло ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики. Беспилотники внесли солидный вклад в нейтрализацию систем ПВО и тяжелой бронетехники Армении в ходе войны в Карабахе, и на фоне такого успеха развитые страны вынуждены менять свою уже малоэффективную военную тактику, указывало издание.

Авторитетное британское издание The Guardian также публиковало статью, посвященную турецким беспилотникам. В материале под названием «Великобритания жаждет новых дронов после военного успеха Азербайджана» подчеркивалась решающая роль турецких БПЛА в победе Азербайджана в карабахской зоне конфликта. «Представители Министерства обороны считают, что использование Азербайджаном турецких беспилотников сыграло решающую роль, вынудив армян уступить территории в спорном кавказском регионе», – пишут авторы материала.

Теперь ожидается, что британские военные воспользуются успехом Турции, которая планирует приступить к реализации новой программы по созданию вооруженных беспилотников с упором на «более дешевые и эффективные» БПЛА.