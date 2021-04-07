Жители Нурабадского района Самаркандской области пригнали к зданию районной администрации почти 1500 овец с тем, чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки кормовой базы для скота, сообщают местные СМИ.

В Управлении внутренних дел Самаркандской области прокомментировали опубликованную в соцсетях видеозапись со стадом овец. По данным ведомства, ранее Республиканский комитет по развитию шелководства и каракулеводства выделил кластеру «СП Люкс» 197 тысяч гектаров земли. Однако руководство кластера заключило договор на 49 лет с фермерским хозяйством «Сохибкор хожиакбар» на аренду еще 834 гектаров для выращивания 1 450 овец. В действительности оказалось, что на этой территории руководитель хозяйств содержал более 4000 голов скота.

Это привело к недовольству местных жителей, которые в знак протеста пригнали к центру района овец, принадлежащих предприятию, чтобы обратить внимание властей на проблему нехватки кормовой базы для скота.

После инцидента начальник районной администрации и глава районного ОВД провели собрание с руководителем «СП Люкс» и жителями Нурабадского района, по итогам которого соглашение между кластером и фермерским хозяйством «Сохибкор хожиакбар» было аннулировано. Руководитель района распорядился сам проконтролировать этот процесс.

Ранее в Самаркандской области в одном из фермерских хозяйств появился на свет необычный теленок с «крыльями» на спине. По предположениям владельца фермы, вероятно, у коровы должны были появиться на свет близнецы, однако один из плодов начал развиваться неправильно.