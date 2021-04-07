Россия на протяжении семи лет ведет гибридную военную кампанию против Украины, продолжая наращивать силы около украинских границ. Поскольку Запад не желает вступать в вооруженную конфронтацию с Москвой, необходимо оказать Киеву военную помощь, и одним из эффективнейших сдерживающих факторов может стать модернизация украинских ВВС. Такое мнение выразил эксперт Atlantic Council, старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк своей в статье, размещенной на сайте организации.

По его словам, после вторжения России на украинскую территорию в 2014 году Украина предприняла импровизированные попытки восстановить свою боевую авиацию. Однако, подчеркивает автор, отсутствие запчастей не позволило украинским ВВС ввести в строй большое число боевых самолетов. При этом оставшегося количества все же хватило, чтобы нанести серию ударов по вторгшейся российской армии, применявшей гибридные методы ведения борьбы.

Бланк пишет, что в результате нескольких авиаударов погибло значительное количество российских военнослужащих, но скрыто размещенные в Донбассе российские средства ПВО лишили украинскую авиацию оперативной свободы действий. С начала боевых действий ВВС Украины нарастили боевые силы за счет ремонта и модернизации самолетов, снятых с хранения, а также обучения нового поколения летчиков, но отсутствие российских запчастей сильно тормозит процесс. ВВС страны находятся в ослабленном состоянии, потенциал сдерживания «российской агрессии» ограничен, считает Бланк.

Для разрешения кризисной ситуации автор предлагает администрации президента США Джо Байдена предоставить Киеву военную поддержку с тем, чтобы «причинить боль Москве».

«Необходимость модернизации ВВС Украины дает администрации Байдена шанс причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане непрекращающейся пропагандистской войны», – пишет политолог.

По словам Бланка, поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но «в основном имел символическое значение». Он включал обширную подготовку, автомобили «Хаммер», радары для контрбатарейной борьбы, оборудование ночного видения, противотанковые ракеты «Джавелин» (Javelin) и катера береговой охраны класса «Айлэнд» (Island). Кроме того, планируется поставка патрульных катеров «Марк VI» (Mark VI).

При этом эксперт пояснил, что помощь ВВС Украины была минимальной и включала поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, поэтому она «не оказала по-настоящему стратегического воздействия».

«Американский пакет помощи по типу «лендлиза» из 100 и более F-15, от шести до восьми E-2C-2000 Hawkeye и от восьми до 12 танкеров KC-135R, а также терминалов передачи данных Link-16, «умных» боеприпасов, крылатых ракет и подходящего оборудования для разведки и наведения пошлет Москве недвусмысленный сигнал и поможет предотвратить дальнейшие планы вторжения», – считает эксперт.

Существует много способов реализации и финансирования потенциального пакета средств ПВО для Украины, пишет он. Вариант «мгновенного действия»: вывести F-15C/D, E-2C-2000 и KC-135R с хранения и отправить их в Украину с последующей модернизацией F-15, как это предлагается для Японии. В качестве альтернативы США могут поставлять Украине новые истребители F-15QA или F-15EX, умные боеприпасы, а также крылатые ракеты, такие как JASSM.

В заключение Бланк подчеркивает, что «укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что членство в Североатлантическом альянсе – это единственный путь к окончанию конфликта в регионе.