Радиолокационный узел будет мониторить активность в акватории Черного моря для своевременного обнаружения потенциальных угроз с воздуха и моря. В конце 2020-го 1-е Тактическое авиационное командование (штаб в Эскишехир) объявило соответствующий тендер на приобретение радаров и необходимой для станции инфраструктуры.

По сообщениям, первое время на объекте будут функционировать французские мобильные радары дальнего действия TRS 22XX, которые со временем будут заменены на систему турецкой разработки EIRS.

EIRS – мобильная радиолокационная система нового поколения S-диапазона радиочастот, разработанная оборонной компанией Aselsan для раннего обнаружения целей на больших расстояниях. Планируется, что первые партии систем поступят на вооружение ВС Турции в течение 2021 года.

EIRS разрабатываются в двух версиях: мобильные и стационарные. На первом этапе ВС Турции получат четыре мобильные версии РЛС, затем будет заказано 18 стационарных.

Тактико-технические характеристики системы:

- предположительная дальность: 500-600 км;

- возможность транспортировки с помощью тактических транспортных средств нагрузкой в 10 тонн;

- круглосуточная работа в любую погоду;

- установка и активация в течение 30 минут;

- наличие алгоритмов против негативного воздействия ветровых электростанций;

Системы предназначены для обнаружения ракет типа «воздух-земля», крылатых ракет, стелс-истребителей, вертолетов и БПЛА противника. Радиолокационная система также может применяться в качестве антирадара.