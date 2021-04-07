Суд во Владивостоке удовлетворил иск прокуратуры к администрации города о предоставлении квартиры семье Сафоновых, которая почти 50 лет ждала очереди на жилье, сообщает ТАСС.

«Установлено, что с 1972 года по настоящее время семья заявителя в составе шести человек стояла на очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие. В течение почти 50 лет муниципалитет не мог найти им подходящую по площади квартиру», – говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

В иске к администрации города ведомство потребовало «предоставить жилое помещение по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам». При этом отмечается, что в ходе рассмотрения дела двое членов семьи скончались, и теперь необходимая площадь жилья, которую администрация должна предоставить истцу, сократилась до 72 квадратных метров.

Как рассказала 49-летнаяя Елена Сафонова, в 1972 году ее семья поселилась на Фонтанной улице в бараке, рассчитанном на три семьи, после чего встала в очередь на улучшение жилищных условий. Сперва в бараке поселились ее родители, затем на свет появились сама женщина и ее младший брат. Позже там же стали жить двое ее сыновей.

Затем их переселили в однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра. После смерти ее родителей в этой квартире живут четверо: сама Елена, ее 46-летний брат, а также двое ее сыновей 26 и 17 лет.

По словам женщины, теперь семье могут выделить либо отдельную квартиру положенной площади, либо 40-метровую квартиру в дополнение к той, в которой они живут сейчас. «Нам, конечно, хотелось бы, чтобы дали дополнительную квартиру, туда бы поселились мы с сыновьями», – признается она. При этом жительница Владивостока опасается, что власти города могут оспорить вынесенное решение.