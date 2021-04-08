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Туркменистан вновь отправил в Россию гуманитарную помощь
РФ уже во второй раз принимает гуманитарный груз из Туркменистана. Ашхабад подготовил для северного соседа  одноразовые маски, защитные шлемы, медицинские халаты и комбинезоны собственного производства
Туркменистан вновь отправил в Россию гуманитарную помощь
Фото: astrobl.ru / Others
8 апреля 2021 г.

Сухогруз доставил в порт Астрахани вторую партию гуманитарной помощи из Туркменистана, передает РИА «Волга» со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области.

В двух контейнерах, прибывших в российский порт, содержатся медицинские изделия производства Туркменистана, в том числе одноразовые маски, защитные шлемы, медицинские халаты и комбинезоны.

Консул Туркменистана в Астрахани Гуйч Гараев назвал поступившую помощь «знаком дружбы и добрососедских отношений». Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин заявил, что все будет направлено в учреждения здравоохранения, занимающиеся лечением больных коронавирусом.

Напомним, что первая партия гуманитарной помощи из Туркменистана была доставлена в Россию в мае 2020 года. Тогда Ашхабад направил в Астраханскую область продовольственную и промышленную продукцию, а также текстиль и стройматериалы на $1 миллион.

После того, как самолет МЧС России привез в Ашхабад медицинские изделия общим весом 12 тонн, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил отправить вторую партию.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Туркменистан – «наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии». Между тем в СМИ сообщалось, что другое государство Центральной Азии – Узбекистан – трижды высылало медицинские маски в РФ.

1 апреля в Москве состоялась встреча представителей туркменского и российского правительства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российско-туркменская дружба и солидарность в полной мере проявились в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Его туркменский коллега Рашид Мередов поблагодарил Российскую Федерацию за помощь Туркменистану в противодействии глобальной угрозе пандемии коронавирусной инфекции. Россия отправила в Ашхабад порядка 186 000 ПЦР-тестов, из них 120 тысяч – на безвозмездной основе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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