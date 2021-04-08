Главная и основная причина заключается в политической и экономической ситуации. Помимо внешних негативных последствий для экономики Армении в связи оккупацией Нагорного Карабаха, свой вклад в экономическую и демографическую деградацию страны внесли прежние элиты во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

На сегодняшний день представители предыдущей власти настолько антипопулярны, что даже после поражения в Карабахской компании нынешний глава Армении Никол Пашинян сумел удержать власть. Многие граждане Армении своими глазами видели, во что превратил страну свергнутый в ходе Бархатной революции клан Кочаряна, и не желают его возвращения.

Карабах стал для Армении проклятием?

Оккупировав в 1994 году Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, Армения вступила в эпоху экономических бед. По той причине, что в международном праве Нагорный Карабах признан территорией Азербайджана и из-за постоянной угрозы возобновления боевых действий международным компаниям было проблематично инвестировать в оккупированную провинцию. Ни о каком массовом туризме речи тоже не шло, т.к. посещение «НКР» могло привести к дальнейшим проблемам и к ограничению въезда в такие страны, как Турция и Азербайджан.

В связи с совокупностью вышеперечисленных факторов, правительству Армении приходилось самостоятельно покрывать большую часть затрат на поддержание хоть какой-то инфраструктуры внутри непризнанной республики. Таким образом, непризнанная даже правительством Армении,«НКР» стала экономической обузой для Армянской республики.

Помимо прочего, в связи с оккупацией Нагорного Карабаха, Армения была заблокирована со стороны своего западного соседа – Турецкой Республики. Турция и Азербайджан позиционируют друг друга как братские страны, в связи с чем руководство Турции поддержало экономическую блокаду Армении.

Оккупация Нагорного Карабаха изолировала Армению от ряда региональных инфраструктурных и энергетических проектов, включая проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), благодаря которому Азербайджан поставляет углеводороды в обход Армении через территорию Грузии в Турцию, а далее газ направляется в Европу.

Несмотря на протесты со стороны армянских СМИ, в том числе на территории Российской Федерации, против проекта трубопровода, TANAP был официально запущен 12 июня 2018 года. Грузия, по чьей территории был проложен трубопровод в обход Армении, как страна-транзитер получает свыше 300 млн кубометров природного газа. К тому моменту, как в 2023 году мощь трубопровода полностью будет задействована, Грузия станет получать от 1,1 млрд кубометров газа.

Напомню, что Армянская республика импортирует свыше 2,5 млрд кубометров природного газа. Таким образом, стань Армения участником данного проекта, страна могла бы покрыть до 40% потребностей в энергоресурсах и снизить свою зависимость от России.

Армения и Новый Шелковый путь

Как иTANAP, железнодорожная часть Нового Шелкового пути идет в обход Армении. Если бы не враждебная политика страны по отношению к соседям, то Армения как страна-транзитер могла бы стать выгодополучателем от глобального китайского экономического проекта.

Даже многие известные и богатые армяне из числа диаспоры, позиционирующие себя в качестве патриотов, инвестируют не в Армению, а в Турцию. Например, одна из известнейших представителей армянской диаспоры Ким Кардашьян, которая строит свой образ на любви к родине и патриотизме и множество раз призывала к признанию т.н. геноцида армян, открыла производство своего бренда одежды «Skims» в Турции, а не в Армении.

В ответ на критику со стороны армянского сообщества, она заявила, что решение использовать турецкий завод было принято исходя из практической выгоды, а не идеологических предпочтений и, в целом, она против дискриминации народов, основанной на прошлом.

Это говорит о том, что для многих инвесторов выгода и прибыль стоят во главе угла, несмотря на декларативный патриотизм. То же касается и молодежи, которая хоть и выражает свою приверженность нации, но реализует свой потенциал за пределами родины, что мы и видим на примере Армении с ее масштабным оттоком населения.

Причина всему – оккупация Нагорного Карабаха и нежелание в течение 30 последних лет решить вопрос в дипломатическом русле. Армения не смогла занять свое место в крупных региональных и глобальных инфраструктурных, экономических и энергетических проектах, которые помогли бы ей обрести толику суверенитета и снизить степень зависимости от России.

Посмотрим в цифрах

Статистика наглядно показывает, что после оккупации Карабаха в Армении начался период демографического спада, продолжавшийся вплоть до 2021 года, что, по всей вероятности, является причиной закрытия границ во время пандемии, в связи с чем граждане Армении на долгий период лишились возможности покинуть страну.

Пока в Армении продолжат популяризировать реваншистские настроения по отношению к Азербайджану и Турции, экономическая ситуация в стране будет выглядеть всё печальнее. Несмотря на общий тренд среди развитых и развивающихся стран к глобализации, Армения продолжает изолировать себя от своих основных соседей, с которыми могла бы наладить эффективные и прибыльные экономические связи, которые в перспективе снизят как утечку мозгов, так и массовую миграцию из страны.