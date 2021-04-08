В Казахстане началась работа по возвращению черепа лидера национально-освободительного восстания казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи хана Кенесары, пишет Orda.Kz.

Об этом говорится в публикации директора Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова Зиябека Кабульдинова в Facebook. Он сообщил, что его включили в состав комиссии по возвращению черепа Кенесары. Позже пост был удален.

«Меня включили в состав экспертной комиссии по возвращению черепа великого хана Кенесары! Сегодня начинает свой отчет совершенно новый этап в нашей национальной истории. Я дал согласие. Дело в том, что найден череп великого хана Кенесары!», – написал историк.

По его словам, инициатива принадлежит российской стороне. «Нужны некие формальности и небольшие дипломатические тонкости. Но то, что инициатива исходит со стороны высшего руководства России, – очевидно», – добавил профессор.

Как пишет Кабульдинов, череп легендарного хана вернут в течение нескольких недель. «Остались считанные недели, когда в Казахстан вернутся череп и личные вещи (шлем, ружье и т.д.) великого хана, возможно, это может случиться накануне 9 мая – дня Великой победы и в преддверии предстоящего празднования 220-летия со дня рождения хана», – отметил он.

Вопрос возвращения черепа хана Кенесары на родину поднимался много лет. Казахстанские ученые и философы неоднократно отправляли запрос в Министерство культуры России и президенту Владимиру Путину.

В 2016 году тогдашний премьер-министр Казахстана Карим Масимов на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым затронул проблему возврата черепа не только Кенесары-хана, но и другого национального героя – Кейки-батыра.

Считается, что тело последнего казахского хана Кенесары после гибели осталось на территории современного Кыргызстана, а отсеченную в ходе казни в 1847 году голову доставили в Омск в качестве трофея, а позже передали российскому императору. Сейчас череп Кенесары хранится в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга.

Аналогично остается нерешенным вопрос возвращения родным и захоронения черепа героя Кавказской войны Хаджи-Мурата, именем которого названо знаменитое произведение Льва Толстого. В 2019 году администрация президента России заявила о планах передать останки легендарного наиба имама Шамиля из Кунсткамеры в Дагестан для предания земле.