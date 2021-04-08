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Юрий Федоров: Угроза для Украины серьезнее, чем в 2014
Российские войска на границе и помощь США. Военно-политический эксперт, профессор Пражского муниципального университета Юрий Федоров обсудил возможное развитие событий на востоке Украины с TRT на русском #Украина #Россия #война
Юрий Федоров: Угроза для Украины серьезнее, чем в 2014 DESCRIPTION: Российские войска на границе и помощь США. Военно-политический эксперт, профессор Пражского муниципального университета Юрий Федоров обсудил возможное развитие событий на востоке Украины с TRT на русском. / Others
8 апреля 2021 г.
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