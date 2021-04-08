Юрий Федоров: Угроза для Украины серьезнее, чем в 2014

Российские войска на границе и помощь США. Военно-политический эксперт, профессор Пражского муниципального университета Юрий Федоров обсудил возможное развитие событий на востоке Украины с TRT на русском #Украина #Россия #война