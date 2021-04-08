Анкара выступает за укрепление сотрудничества в исламском мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите лидеров Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся исламских стран («Исламская восьмерка», D-8).

Глава турецкого государства привлек внимание к глобальным последствиям пандемии коронавирусной инфекции, углубившим социальные и экономические проблемы на международной арене. По его словам, в 192 странах мира из-за коронавируса скончались уже 3 миллиона человек. При этом Турция направила помощь по борьбе с коронавирусом в 157 стран мира.

Турецкий лидер также отметил, что вакцина от коронавируса турецкой разработки находится на стадии испытаний. «Мы руководствуемся принципом «охвата вакциной каждого человека». Наша вакцина будет доступна всему человечеству», – добавил он.

Президент Турции выразил уверенность в том, что «Исламской восьмерке» необходимо совершенствоваться в соответствии с требованиями времени. «Наша организация должна превратиться в структуру, ориентированную на реализацию проектов и достижение конкретных целей. Мы должны предпринять шаги по ускорению процесса принятия решений», – сказал глава государства.

Президент указал, что во имя устойчивого и поступательного экономического роста исламские страны обязаны делать упор на развитие промышленного потенциала, увеличение объемов продукции с высокой добавленной стоимостью. Для защиты экономик государств от рисков, связанных с манипуляциями на валютных рынках, необходимо обеспечить переход к торговле в национальных валютах, уверен Эрдоган.

«В ходе Стамбульского саммита D-8 в 2017 году я выступил с призывом к переходу к торговле в национальных валютах. Процессы последних четырех лет подтвердили своевременность и актуальность моего призыва», – подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган назвал осуществимой идею создания Исламского мегабанка, деятельность которого будет направлена на обеспечение ликвидности исламских финансовых институтов, а также реализацию инфраструктурных проектов в исламских странах. Данный мегабанк может действовать на онлайн-платформе и покрывать растущие финансовые потребности исламского мира, считает глава государства. Эрдоган отметил, что общая численность населения стран, входящих в организацию, превышает 1,1 миллиарда человек.

Он также упомянул, что Турция приветствует инициативу «Сеть лидеров исследований и инноваций D-8», в которую входят самые престижные университеты стран-участниц организации «Исламская восьмерка». «Эта сеть позволит обмениваться информацией между нашими университетами и исследовательскими институтами в таких инновационных областях, как возобновляемые источники энергии, искусственный интеллект, робототехника, блокчейн и нанотехнологии. Данная сеть имеет критическое значение в выходе наших стран на уровень, которого они заслуживают», – отметил президент.

Кроме того, Эрдоган призвал страны D-8 приложить все усилия для поддержки палестинских, араканских, йеменских и сирийских беженцев, которые борются с угнетением и бедностью.

«Исламская восьмерка» была создана 15 июня 1997 года. Идею создания D-8, в которую входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция, выдвинул экс-премьер Турции Неджметтин Эрбакан. Председательство в организации на ближайшие два года перешло от Турции к Бангладеш.