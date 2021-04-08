Доходы российских блогеров в Instagram и YouTube в 2020 году выросли до ₽11,1 миллиардов, посчитали в московском офисе международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB).

Это на треть больше, чем вся рекламная выручка издателей газет и журналов за прошлый год – ₽8 миллиардов. По уровню своих заработков блогеры оказались наравне с радиовещателями, чьи рекламные доходы составили ₽11,2 миллиардов.

Результаты прошлого года почти на 64% больше, чем в 2019-м, отмечают аналитики.

На продвижении товаров и услуг в Instagram блогеры заработали в 2020 году ₽7 миллиардов, что на 69% больше, чем годом ранее. В данной соцсети чаще всего размещалась реклама товаров из категорий «мода», «красота», «дом и интерьер», уточняют в агентствах Yoloco и Kedoo, участвовавших в исследовании.

YouTube оказался менее востребован у рекламодателей: соответствующие доходы блогеров от рекламы в 2020 году были оценены в ₽4,1 миллиарда (+55% за год). На этой платформе преимущественно продвигались товары прежде всего из категорий «игры», «e-commerce», «еда и напитки», «электроника».

Эксперты отмечают, что заявленные ­₽11,1 миллиардов, заработанные в 2020 году лидерами мнений в Instagram и YouTube, – это лишь легальная часть их доходов, информацию о которых раскрывают или сами блогеры, или агентства, обращают внимание исследователи.

Теневые доходы могут превышать легальные, считает основатель и гендиректор агентства BloggerBase Антон Петухов. По его словам, точную оценку доходов авторов контента в Instagram и YouTube дать невозможно, поскольку со знаменитостями работают также компании, которые не могут по закону официально продвигать свои товары и услуги: это представители крипторынка, казино, онлайн-букмекеров и т.п.

В марте стало известно о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с инициативой обязать зарубежные компании выплачивать налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе.