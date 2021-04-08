В Ереване обнаружили останки древнего азербайджанского дворца

Останки дворца Сардар, одного из древнейших образцов азербайджанской архитектуры, обнаружили в столице Армении. Дворцовый комплекс, свидетельство многовекового тюрко-мусульманского присутствия в регионе, был возведен в начале XVII в. в северо-западной части Иреванской крепости. В 1913-1918 он был разрушен и считался утраченным, однако теперь выяснилось, что кое-что сохранилось. #Ереван #дворецСардар #азербайджанскаяархитектура