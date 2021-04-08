Отношение россиян к мигрантам по итогам 2020 года стало хуже, что способствует осложнению межнациональных отношений. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов на ежегодном окружном семинар-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в Новосибирске.

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже: на 7,5 процента выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», — отметил Магомедов.

По словам замглавы администрации президента, это способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования конфликтов с местным коренным населением. «Обращаю, с одной стороны [внимание], на важность работы правоохранительных органов. С другой стороны — на дальнейшее выстраивание системных мер по адаптации и интеграции мигрантов в российское сообщество», — сказал Магомедов.

Он также привел данные МВД РФ, согласно которым в 2020 году в России зафиксировано пребывание почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, при этом в систему российского школьного образования включены только 140 тысяч детей. «Не совсем понятно, где находятся остальные. <…> Это создает напряжение», — указал Магомедов.

«Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них — это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить», — считает чиновник.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не хватает мигрантов, что мешает «реализации амбициозных планов» страны. «Могу констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», — заявил Песков, добавив, что их, в частности, не хватает в строительстве и сельском хозяйстве.

В 2020 году число нелегально работающих в России иностранных граждан снизилось в 2020 году на 40%. «За 12 месяцев 2020 года территориальными органами МВД России пресечено 40 989 правонарушений, связанных с незаконным осуществлением иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ (ст. 18.10 КоАП), что на 40% меньше 2019 года», – рассказали в пресс-центре МВД России.

На фоне сокращения из-за пандемии COVID-19 количества иностранцев, прибывших в Россию в прошлом году, в два раза уменьшилось и количество нарушений правил въезда либо режима пребывания в стране. Всего правоохранительные органы выявили более 204 тысяч нарушений. Это на 51,8% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Если обычно в России находится от 9 до 11 миллиона иностранных граждан, то в прошлом году их численность составила около 5,5 миллиона человек. Из них почти 900 тысяч имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в Россию иностранцев большинство по-прежнему составляют граждане стран СНГ, добавили в ведомстве.