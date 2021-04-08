Анкара окажет содействие Баку в модернизации армии, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе видеопереговоров с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Уже подготовлена «дорожная карта» мероприятий, целью которых, помимо прочего, является повышение уровня взаимодействия «армий двух братских стран».

Модернизация пройдет «в соответствии с современными требованиями и для развития дальнейшей совместной деятельности ВС двух государств», – цитирует Акара Anadolu.

Акар отметил, что в 2021 году уже были проведены два совместных военных учения, которые были направлены на укрепление сотрудничества.

«Турция и Азербайджан полны решимости защищать свои интересы и стабильность. Все должны знать, на что мы способны», – подчеркнул министр.

Акар также отметил, что в 2020 году благодаря успехам во Второй Карабахской войне весь мир увидел «сплоченность одной нации и двух государств». «Наконец-то несправедливости, длившейся 30 лет, и страданиям наших братьев положен конец. Эта победа будет вписана в историю золотыми буквами», – сказал глава Минобороны Турции.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал межправительственное соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

В рамках договоренностей предусматривается углубление взаимодействия в области разработки, производства, поставок, обслуживания и сопутствующей технической и логистической поддержки продукции и услуг оборонного назначения.