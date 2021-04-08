Amnesty International: Франция ведет наступление на права человека

Новый генсек Amnesty International Аньес Калламар выдала Франции «красную карточку». Один из основных объектов критики правозащитников – закон «О глобальной безопасности». Он препятствует распространению фото и видео полицейских, если это может нанести им физический или психологический вред. Эксперты считают, что это направлено на усложнение доказательства произвола силовиков. #Франция #AmnestyInternational #ущемлениеправ