ПОЛИТИКА
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Amnesty International: Франция ведет наступление на права человека
Новый генсек Amnesty International Аньес Калламар выдала Франции «красную карточку». Один из основных объектов критики правозащитников – закон «О глобальной безопасности». Он препятствует распространению фото и видео полицейских, если это может нанести им физический или психологический вред. Эксперты считают, что это направлено на усложнение доказательства произвола силовиков. #Франция #AmnestyInternational #ущемлениеправ
Amnesty International: Франция ведет наступление на права человека / Others
8 апреля 2021 г.
Истории
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