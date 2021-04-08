Ситуация с правами человека сильно ухудшилась во всем мире во время пандемии коронавируса, утверждается в докладемеждународной неправительственной организации Amnesty International за 2020−2021 годы. Согласно сведениям правозащитников, мировые лидеры «безжалостно воспользовались кризисом и использовали COVID-19 как оружие для новых посягательств на права человека».

«Пандемия коронавируса безжалостно обнажила и подчеркнула неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров к общечеловеческим ценностям. Десятилетия противоречивой политики, ошибочных мер жесткой экономии и решений политиков не вкладывать средства в разрушающуюся общественную инфраструктуру стали причиной того, что многие стали жертвами коронавируса», – заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Хуже всего дела обстоят с правами уязвимых категорий граждан, в частности, женщин, пожилых людей, этнических и сексуальных меньшинств, беженцев, трудовых мигрантов, работников здравоохранения и людей, занятых в теневых секторах экономики.

Среди возникших проблем правозащитники выделили возросший уровень домашнего насилия, ухудшение положения беженцев и трудовых мигрантов, игнорирование проблем работников здравоохранения, недостаточные меры социальной защиты, отсутствие международного сотрудничества, «войну за вакцины», ограничение свободы выражения мнений, жесткое подавление протестных настроений.

Говоря о ситуации в России, Amnesty International пришла к выводу, что пандемия высветила в стране «хроническое недофинансирование системы здравоохранения», ущемление свободы собраний, неудовлетворительную ситуацию с трудовыми мигрантами и независимостью судов, а также обнищание граждан из-за экономических мер и санкций.