Уровень смертности тюремных заключенных в России в расчете на 10 тысяч человек в 2019 году превысил средний показатель по странам-членам Совета Европы (СЕ) чуть менее чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета о состоянии тюремных систем, подготовленного Лозаннским университетом для СЕ, на который обращает внимание РБК.

Так, по состоянию на конец января 2020 года в российских колониях находились 519,6 тысячи человек. В течение 2019 года погибли 2420 заключенных. Показатель смертности на 10 тысяч человек таким образом составил 46,6, что почти соответствует среднему значению по всем странам-членам СЕ (47,7). При этом всего в России насчитывается 356 заключенных на 100 тысяч жителей, тогда как среднее значение для всех стран Совета Европы, которые участвовали в исследовании, – чуть более 103 заключенных.

В тройку лидеров по смертности на 10 тысяч арестантов входят страны с крайне небольшим тюремным контингентом: например, Монако с рекордным показателем 769,2 (при этом в стране в начале 2020 года было 13 заключенных, в течение 2019 года умер один), Исландия с показателем 122 (всего 164 заключенных, умерли двое) и Мальта с показателем 75,7 (793 заключенных, умерли шестеро). Кроме того, высокие показатели у Хорватии (73,6, тюремное население 3,5 тысячи), Эстонии (61,2, тюремное население 2,5 тысячи), Албании (53,3, тюремное население 5 тысяч), Латвии (49,8, тюремное население 3,4 тысячи).

Вместе со смертностью в тюрьмах исследователи подсчитали и долю суицидов. В этом рейтинге Россия заняла первое место. На 10 тыс. заключенных здесь пришлось 5,3 самоубийств, что примерно соответствует среднему значению.

Также РФ также оказалась в числе лидеров по длительности среднего срока лишения свободы – 29 месяцев.

Помимо этого, согласно данным исследования, Россия входит в пятерку стран с самой большой долей женщин-заключенных – 8,1%, или 42 тысячи. Совет Европы также впервые подсчитал количество малолетних детей, которые жили в местах лишения свободы вместе с матерями: 1608 детей в 37 странах, из них в России – 423.

Авторы доклада отметили, что у российской тюремной системы в 2019 году оказался самый большой в Европе бюджет – 4,2 миллиарда евро. Для сравнения: общий бюджет 42 европейских тюремных систем, которые предоставили эти данные, – 27 миллиардов. При этом минимальные расходы на заключенного в день в РФ составили 2,8 евро при среднем показателе 64,4 евро.