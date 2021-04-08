Соблюдение поста во время месяца Рамадан в Соединенном Королевстве в 2020 году не привело к более высокому уровню смертности от COVID-19 среди мусульман. К такому выводу, как пишет Al Jazeera, пришли британские ученые.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Global Health, говорится, что нет никаких доказательств того, что британские мусульмане, соблюдающие пост в священный месяц, с большей долей вероятности умерли от коронавирусной инфекции.

Во время Рамадана, который длится около четырех недель, мусульмане во всем мире воздерживаются от еды и ничего не пьют с рассвета до заката.

В Великобритании проживают более 3 миллионов мусульман, что составляет около 5% всего населения, и большинство из них имеют южноазиатское происхождение. Многие мусульманские общины, как и другие группы меньшинств, непропорционально сильно пострадали от пандемии.

«Наши результаты показывают, что практика, связанная с Рамаданом, не оказала пагубного воздействия на смертность от COVID-19», – отмечается в отчете.

«Было много комментариев, предполагающих, что поведение и культурные обычаи сообществ меньшинств объясняют их возросшую подверженность пандемии», – пишут авторы доклада, ссылаясь на предположения некоторых британских комментаторов в прошлом году о том, что во время Рамадана может произойти «всплеск» инфекции.

«Эти утверждения не основаны на доказательствах. Скорее, они бесполезным образом отвлекают от неравенства в социальных детерминантах здоровья, которые были ключевыми факторами неравенства в отношении здоровья для всех социально незащищенных групп до пандемии COVID-19 и во время нее», – заявили ученые.

Отчет британцев основан на сравнительном анализе показателей смертности от COVID-19 во время прошлогоднего Рамадана, который начался 23 апреля, вскоре после пика первой волны пандемии в Великобритании. Обычные праздники и общие молитвы в мечетях были отменены в течение месяца в связи с общенациональным карантином.

Исследователи проанализировали уровень смертности в более чем десяти районах Англии, где мусульманское население составляло не менее 20%. Они обнаружили, что смертность в этих районах в период Рамадана неуклонно снижалась.

Кроме того, эта тенденция продолжилась и после Рамадана, говорится в отчете, «что свидетельствует об отсутствии запаздывающего пагубного воздействия поста в мусульманских районах».

Салман Вакар, соавтор исследования, рассказал Al Jazeera, что, согласно полученным результатам, Рамадан не оказал «пагубного воздействия» на ситуацию с COVID-19. Он указал, что данные также противоречат комментариям некоторых политиков и других публичных лиц о том, что «определенные общины, в частности мусульмане» якобы несут ответственность за рост числа случаев в прошлом году.

Между тем, Мусульманский совет Великобритании (MCB), крупнейший мусульманский орган Великобритании, заявил, что отчет опровергает негативные предположения – в значительной степени поддерживаемые крайне правыми – о том, что мусульмане вроде как нарушат правила изоляции в Рамадан и вызовут всплеск инфекции.

Такое восприятие «пропитано предрассудками» и предназначено для того, чтобы обвинить мусульманские общины и отвлечь внимание от «более широкого структурного неравенства в здравоохранении», с которым сталкиваются они и другие группы, сказал Al Jazeera Омар Бегг, представитель MCB. «Мы надеемся, что этот Рамадан будет свободен от предрассудков и что на политическом уровне будут предприняты прагматичные действия для устранения причин неравенства, выявленного пандемией», – сказал Бегг.

Салман Вакар призвал британских мусульман «принимать все меры предосторожности» в Священный месяц, несмотря на ослабление строгого карантина в Англии и снижение показателей инфицирования, чему способствовала быстрая массовая кампания вакцинации.

«Это особенно [важно], учитывая непропорциональное воздействие, которое мусульманские сообщества испытали с точки зрения случаев заражения COVID-19 и смертей, а также с точки зрения использования вакцины», – сказал Вакар, имея в виду нерешительность в отношении вакцинации среди некоторых мусульман и других меньшинств в Великобритании.

Al Jazeera связалась с Министерством здравоохранения и социального обеспечения Великобритании (DHSC), чтобы получить комментарий. В ответ официальный представитель ведомства не стал напрямую касаться выводов отчета, а вместо этого заявил, что существуют «явные доказательства того, что COVID-19 несоразмерно повлиял на определенные группы». «Мы делаем все возможное, чтобы защитить и минимизировать риск для наиболее уязвимых лиц и сообществ», – сказал он.