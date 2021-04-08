Количество признанных банкротами россиян, включая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале 2021 года достигло 40,5 тысячи человек. Это на 81,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Федресурса».

В 2020 году банкротами признали 22,3 тысячи граждан России. При этом всего с начала действия процедуры потребительского банкротства (с октября 2015 года) несостоятельными оказались 322,8 тысячи жителей РФ.

Лидерами антирейтинга в количественном отношении стали Москва (2,2 тыс. человек), Подмосковье (2,1 тыс.), Краснодарский край (2,1 тыс.), Самарская область (1,8 тыс.), Санкт-Петербург (1,7 тыс.) и Башкортостан (1,7 тыс.).

Количество корпоративных банкротств в первом квартале года, напротив, снизилось и составило 8,1%. За три месяца 2021 года несостоятельными были признаны 2,39 тысячи юридических лиц.

В январе стало известно,что число банкротств физлиц в России по итогам 2020-го увеличилось на 72,6% по сравнению с прошлым годом. Так, в прошлом году банкротами среди россиян были признаны 119 тысяч человек. Уточняется, что 94,5% обанкротившихся граждан РФ сами инициировали процедуру, в 4,6% случаев – кредиторы, в 1% – Федеральная налоговая служба (ФНС). По мнению экспертов, такой рост связан со снижением доходов населения и удешевлением процесса банкротства на фоне пандемии коронавирусной инфекции.