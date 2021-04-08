БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Бензин в России за 3 месяца подорожал сильнее, чем за весь 2020 год
С начала 2021-го цена на топливо выросла на 3,2%, что в 1,3 раза больше, чем за весь прошедший год. Рост стоимости бензина опережает текущий уровень инфляции, который составляет 2,1%
Бензин в России за 3 месяца подорожал сильнее, чем за весь 2020 год
Фото: ТАСС / Others
8 апреля 2021 г.

В России с начала 2021 года цена на бензин выросла больше, чем за весь прошлый год, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно информации издания, за прошлую неделю стоимость бензина увеличилась на 0,3%, в то время как с начала года – на 3,2%. Это в 1,3 раза больше, чем за весь минувший год. К примеру, стоимость АИ-92 и АИ-95 в 2020 году выросла на 2,5%, а дизельного топлива – на 1,4%.

Рост цен на топливо опережает текущий уровень инфляции, который составляет 2,1%. Отмечается, что розничные цены на бензин с опозданием на месяц повторяют динамику оптовых цен, которые зависят от резко выросшей мировой стоимости нефти, а также от объема ее поставок на внутреннем рынке.

Как отметили в Минэнерго, нынешний рост в розничном сегменте в основном обусловлен повышением внешних котировок на нефть и нефтепродукты, в меньшей степени – плановыми изменениями акциза, а также «накопленным отставанием темпов роста цен на АЗС от инфляции в 2020 году».

«В настоящее время приняты все необходимые меры реагирования на ситуацию роста цен, в частности, дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения», – заверили в ведомстве.

Ранее больше половины россиян (58%) назвалирост цен главной проблемой общества. Согласно данным опроса «Левада-центра», бедность и обнищание населения проблемой назвали 40% респондентов, коррупцию и взяточничество – 39% опрошенных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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