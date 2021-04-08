БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Турции определили ТОП-50 быстрорастущих компаний
В рамках программы Deloitte Technology Fast 50 при поддержке Facebook опубликован рейтинг наиболее быстрорастущих турецких технологических компаний
В Турции определили ТОП-50 быстрорастущих компаний
Победители программы Deloitte Technology Fast 50/ фото: Deloitte / Others
8 апреля 2021 г.

Список составлен на основе данных о росте выручки компаний за последние четыре года. В ТОП были включены фирмы, соответствующие следующим критериям: основаны как минимум четыре года назад; производят технологическую продукцию; материнская компания должна быть турецкой и иметь штаб-квартиру на родине.

Первое место заняла компания по прокату автомобилей Yolcu360, доход которой увеличился на 10 632%. При этом все турецкие компании в рейтинге продемонстрировали поразительные темпы роста, показатели даже последней в списке выросли более чем на 100%.

Zero Density – международная компания, занимающаяся разработкой креативных идей и эффектов дополнительной реальности для индустрии телевещания и прямых трансляций, заняла второе место (3 404%).

Медиакомпания BLUTV, предоставляющая услуги цифрового телевидения, стала третьей: рост выручки составил 3 227%. Среди акционеров BLUTV присутствует и известный телеканал Discovery Channel, владеющий 35% акций медиакомпании.

Facebook также присудил специальную награду Women in Tech системе электронных платежей AKÖde и компании электронных переводов Toslaapp за поддержку участия женщин в управлении компании.

Компании, попавшие в программу Deloitte Technology Fast 50 Turkey, также могут стать кандидатами на участие в программе EMEA Fast 500, охватывающей страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Победителей EMEA Fast 500 объявят летом 2021 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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