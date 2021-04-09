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Ученые из США установили, что COVID-19 не передается через поверхности
Хорошие новости для тех, кто устал от перчаток и санитайзеров: риск заразиться SARS-CoV-2, прикоснувшись к твердым предметам, крайне мал, утверждают американские специалисты
Ученые из США установили, что COVID-19 не передается через поверхности
Фото: Reuters / Reuters
9 апреля 2021 г.

Сотрудники американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) развенчали самый большой миф о COVID-19: как оказалось, микробный риск передачи SARS-CoV-2 через зараженные поверхности очень низкий.

Исследователи подтвердили, что заразиться, прикоснувшись к поверхности, на которой есть вирусные частицы, действительно можно. Однако на вероятность заболеть в реальных условиях влияют несколько важных факторов, которые не учитываются в лабораторных экспериментах.

Если учесть все факторы, то каждый контакт человека с зараженной поверхностью может привести к его собственному заражению с вероятностью меньше 1 из 10 000.

Первый из этих факторов – структура поверхности, на которую попадают вирусные частицы. Доказано, что на пористых поверхностях жизнеспособные частицы SARS-CoV-2 невозможно обнаружить уже через несколько минут, максимум – часов.

Вирус инактивируется так быстро по двум причинам. Во-первых, под действием капиллярного давления пористые поверхности быстро втягивают в себя капли аэрозоля. А во-вторых, с пористых поверхностей капли в принципе испаряются быстрее, чем с гладких, на которых вирус живет от нескольких дней до нескольких недель.

Второй фактор – это условия окружающей среды. Снизить риск заражения через поверхность могут вентиляция (поток воздуха может удалить частицы с поверхности) и ультрафиолетовое излучение, которое способно разрушить вирусные частицы.

В первые недели пандемии ученые и врачи предполагали, что коронавирус нового типа распространяется преимущественно двумя путями: воздушно-капельным или прямым контактом с зараженным.

В начале марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила техническую записку, в которой утверждалось, что новый коронавирус, оказавшись на бытовых предметах, может быть активен от двух часов до девяти дней.

Именно поэтому во многих странах гражданам советовали регулярно мыть руки и часто протирать рабочие поверхности дезинфицирующими растворами на основе спирта. В некоторых государствах жителей помимо масок обязали носить перчатки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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