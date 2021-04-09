Администрация президента США Джозефа Байдена планирует возобновить экономическую и гуманитарную помощь Палестине, сообщает BBC.

Как следует из распространенного в среду заявления Госдепартамента, Вашингтон собирается потратить на эти цели $235 миллионов.

«Помощь палестинскому народу служит важным интересам и ценностям США, – пояснил госсекретарь Энтони Блинкен. ­– Она будет способствовать экономическому развитию региона и укреплению израильско-палестинского взаимопонимания, а также координации в сфере безопасности».

$75 миллионов будут направлены на развитие Западного берега и сектора Газа; $10 миллионов – на программы по достижению мира в регионе, которые осуществляются под эгидой федерального Агентства международного развития (USAID). $150 миллионов ассигнованы на помощь в рамках гуманитарных программ ООН.

Еще $15 миллионов предполагается направить на ликвидацию последствий COVID-19 в Палестинской автономии и на борьбу с нехваткой продовольствия.

Джо Байден ранее заявлял, что намерен пересмотреть подход предыдущей администрации Дональда Трампа, которого палестинцы обвиняли в предвзятости в пользу Израиля. Нынешний пакет финансовой помощи Reuters называет наиболее ощутимым шагом демократа Байдена в этом направлении с момента вступления в должность президента США 20 января.

На момент прихода Трампа в Белый дом Соединенные Штаты являлись крупнейшим спонсором Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). В 2017 году оно получило от Вашингтона $364 миллиона – почти 30% от всего бюджета.

В 2018 году Дональд Трамп заявил, что прекращает спонсирование UNRWA, назвав агентство «безнадежно несовершенным».