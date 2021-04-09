Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на трагический случай с похищением 27-летней Айзады Канатбековой в Бишкеке. Глава государства на своей странице в Facebook заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, а наказание за похищение и принуждение к браку против воли должно быть строгим и неотвратимым.

«То, что случилось с Айзадой, – это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства. Кража невест, насильственное удержание девушек и вступление в брак против воли неизменно приводит к трагедии. Всегда», – подчеркнул президент.

«К великому сожалению, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кража и принуждение к вступлению в брак все еще практикуются молодыми людьми. Таких случаев не должно быть, – добавил он. – Похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону. И не должно быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей».

Жапаров также отметил, что «трагический случай с Айзадой Канатбековой должен стать последним в истории краж невест». По его словам, дело находится под его личным контролем и «должно быть доведено до конца».

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля в центре Бишкека. Трое мужчин силой посадили девушку в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Два дня спустя в Аламединском районе Чуйской области машина была найдена. В ней были тела похищенной и одного из похитителей. Следователи считают, что он задушил девушку, а затем покончил с собой.

Несмотря на то, что похищение женщин с целью принуждения к вступлению в брак признано в Кыргызстане уголовным преступлением, явление остается широко распространенным. Часто такие случаи заканчиваются трагедиями.

8 апреля в Бишкеке и Оше прошли митинги в связи с убийством Айзады. В столице акция «Против насилия» состоялась перед зданием МВД и Домом правительства, протестующие требовали отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова и руководства полиции Бишкека. Позже к ним вышел замминистра Нурбек Абдиев, но ему не удалось успокоить собравшихся.