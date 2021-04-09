Глава террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Амир Мухаммад Саид Абдель-Рахман аль-Мауля был информатором американских военных в Ираке, пишет The Washington Post.

Об этом свидетельствуют протоколы допросов аль-Мауля, которые обнародовал Центр по борьбе с терроризмом Военной академии США в Уэст-Пойнте.

Как пишет The Washington Post, данные материалы «рисуют портрет продуктивного и порой нетерпеливого тюремного осведомителя, рассказавшего американским военным множество бесценных подробностей, которые помогли им бороться с террористической организацией, которую он сейчас возглавляет».

В конце 2007 – начале 2008 года аль-Мауля, который был командиром организации «Исламское государство Ирака» (предшественницы ИГИЛ) среднего звена, задержали. Боевика поместили в специализированный лагерь в Ираке, где его десятки раз допрашивали американские военнослужащие.

Он сотрудничал с ними, по меньшей мере, на протяжение двух месяцев. Последние протоколы его допросов датированы июнем 2008 года. Что с ним стало после этого, не уточняется. Вероятно, аль-Мауля освободили.

Будущий глава ИГИЛ помогал американцам составлять фотороботы подозреваемых в терроризме и называл рестораны, где обедали его соратники. Во время одного из допросов он выдал номера телефонов 19 других командиров группировки и даже рассказал, сколько зарабатывают некоторые из них. В другой раз он указал, где прячется Мухаммед Муму – один из лидеров террористической организации «Аль-Каида», принимавшей участие в создании ИГИЛ. Вскоре после этого Муму убили.

Официальные лица, решившие обнародовать эти документы, понимали, что они могут стать позором для аль-Мауля – хотя в кругах командиров ИГИЛ, как пишет газета, уже знают о его прошлом. Он не пользуется единогласной поддержкой членов ИГИЛ и старается держаться в тени. Однако, по мнению властей США, аль-Мауля все равно представляет серьезную опасность.

Глава ИГИЛ также известен под именем Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Он стал руководителем организации в октябре 2019 года – вскоре после того, как предыдущий лидер Абу-Бакр аль-Багдади погиб во время спецоперации американских военных в Сирии. США разыскивают аль-Мауля, за информацию о нем обещана награда до $10 миллионов.