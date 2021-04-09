Дети помощника руководителя администрации президента Кирилла Молодцова в прошлом году обзавелись элитной недвижимостью, пишет The Insider со ссылкой на данные из Росреестра.

Так, собственниками квартир в новом клубном доме премиум-класса «Малая Ордынка 19» в 2020 году стали 25-летняя Молодцова Елизавета Кирилловна и 18-летний Молодцов Игорь Кириллович – дочь и сын чиновника.

В силу юного возраста, они вряд ли могли могли приобрести дорогую недвижимость на личные средства: юноша не работает, а годовой доход его сестры, работающей в фирме матери «Танк-Ярд», в 2019 году составлял ₽558 тысяч.

Игорь Молодцов стал владельцем элитного жилья через месяц после своего совершеннолетия – что позволяет его отцу не отчитываться об источнике происхождения средств на приобретение недвижимости.

Средняя цена за квадратный метр в этом жилом комплексе составляет, по данным ЦИАН, более ₽1 миллиона. Совокупная площадь двух квартир младших Молодцовых –161 м².

В Госдуме неоднократно возникали инициативы обязать госслужащих декларировать доходы их взрослых детей. «Почему-то считается, что на маленьких детей нужно подавать декларацию, а на взрослых нет. Мы считаем, что должны все ближайшие родственники чиновников подавать такие декларации», – заявлял лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Также с аналогичным предложением выступил Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко». Там считают, что чиновники используют своих детей старше 18-ти как номиналов.

Кирилл Молодцов до перехода в администрацию на позицию помощника Антона Вайно в течение пяти лет занимал должность заместителя министра энергетики РФ. Последний раз он декларировал личный годовой доход в размере ₽12 миллионов.