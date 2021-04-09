Доля пожилых людей в России к 2030 году, согласно прогнозам, достигнет почти 30% от всего населения, цитирует «Интерфакс» вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Численность населения старше трудоспособного возраста растет. Доля людей старшего возраста (к 2030 году) будет составлять практически 29% населения страны, а это значит, что мы уже заблаговременно должны подготовиться к этому, создать благоприятную структуру для комфортной жизни граждан старшего возраста», – заявила Голикова в ходе пресс-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года.

По ее словам, ожидается, что с 2018 года доля пенсионеров в стране увеличится с 37,6 миллиона до 40,8 миллиона человек в 2024 году. К 2030 году количество пожилых людей в России достигнет 43,7 миллиона человек.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что россияне старше трудоспособного возраста составляют почти четверть населения страны. Она отметила, что за последние 30 лет их численность выросла на 23,5%, или 9 миллионов человек.

По данным Росстата, всего в России по состоянию на 1 января 2021 года проживали 146,2 миллиона человек.