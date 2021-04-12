Вопреки распространенному мнению, провозглашение в Иране в 1979 году Исламской Республики во главе с аятоллой Рухоллой Мусави Хомейни не только не было вызовом или неожиданностью для Вашингтона, но сами Соединенные Штаты скорее поспособствовали смене власти в Иране, нежели попытались поддержать режим шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, числящегося в списках их стратегических союзников.

Существует вполне обоснованное мнение, что возвращение аятоллы Хомейни в Иран, как и сама «исламская революция», явилось следствием заговора западных государств во главе с США против иранской монархии. Однако эта версия может быть принята с определенными оговорками. То есть следует иметь в виду, что, во-первых, администрация Картера пыталась работать с обеими сторонами, как с Пехлеви, так и с его оппонентами, стремясь сохранить свое влияние в стране вне зависимости от того, кто одержит победу. И во-вторых, в итоге надежды Белого дома не оправдались, и установившийся в Иране режим аятолл начал проводить гораздо более агрессивную политику, чем ожидали в Вашингтоне. Но это не отменяет того, что между США и Исламской республикой Иран (ИРИ) было и до сих существует слишком много общих интересов, которые заставляют обе стороны не допускать чрезмерной эскалации, так как в Вашингтоне и Тегеране понимают, что могут еще оказаться полезны друг другу.

В то же время также нет сомнений в том, что в середине 70-х иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви перестал удовлетворять США в качестве союзника из-за его чрезмерных амбиций и претензий на региональное лидерство. Неизвестно, как бы развивались события, не случись в стране революции, но один из вариантов мог быть такой, что шахский Иран превратился бы для Соединенных Штатов в гораздо более опасного соперника в регионе, чем ИРИ.

Пехлеви пытался заменить США и Британию в качестве гаранта безопасности для государств Персидского залива и арабского мира, в связи с чем Тегеран предпринимает усилия для улучшения отношений с арабскими государствами и готов был не на словах, а на деле обеспечивать их безопасность. Например, в 1972 году иранские войска были направлены в Оман, где сыграли важную роль в подавлении коммунистического мятежа в Дофаре. Также и по многим иным направлениям шах продолжал пользоваться все большей самостоятельностью и независимостью от Соединенных Штатов. В частности, именно во времена шаха была запущена иранская ядерная программа (а ее военная часть, по некоторым данным, – совместно с ЮАР), которая продолжалась уже в ИРИ, когда у Исламской Республики появились для этого необходимые средства.

По словам ираниста Василия Папавы, шах делал это без ведома Вашингтона и пошел еще дальше, заявив о готовности «выступить единым фронтом против американского заговора», направленного на то, чтобы нарушить единство ОПЕК и ее кровную связь со странами «третьего мира». Американские СМИ немедленно обвинили Пехлеви в «преднамеренных и поспешных» действиях. Ряд высокопоставленных лиц администрации США открыто высказали шаху свое недовольство. Началась мощная антишахская кампания, в которую были вовлечены спецслужбы ряда арабских и европейских стран, а также Израиля.

Также Папава отметил, что в самом Иране действовала многочисленная антишахская агентура – в вооруженных силах и даже в САВАКе (служба безопасности). Пехлеви узнал об этом в начале 1978 года, но было уже поздно. Во время же самой революции ведущие западные СМИ, как по мановению волшебной палочки, стали величать аятоллу Хомейни «великим гуманистом и демократом», а шаха представлять как «тирана и диктатора». Не без ведома западных руководителей готовились и записывались на самой современной аппаратуре антишахские воззвания Хомейни и призывы к народной революции, которые самолетами компании Air France доставляли в Тегеран и другие иранские города, где прокручивали в мечетях, на базарах и в других людных местах.

Таким образом, действия или бездействия США, Израиля и стран Запада способствовали росту протестной активности в Иране, не позволяя шаху подавить эти выступления силой, и в итоге привели к власти в стране «режим аятолл».

В частности, в начале января 1979 года без согласования с шахом американский генерал Роберт Хайзер прибыл в Иран по приказу американского президента Джимми Картера. Он должен был провести беседы с иранскими «генералами-ястребами», которые намеревались подавить антимонархические выступления и отговорить их от этой затеи, «уговаривая и угрожая». Со своей задачей генерал успешно справился, и ввод в иранские города вооруженных сил для подавления беспорядков был пресечен. Также американцы своим прямым вмешательством предотвратили попытку генералитета установить в стране военное правление после того, как шах покинул страну и отправился в Египет.

Вместе с тем, и оказавшийся на вершине власти при содействии или бездействии американцев, аятолла Хомейни отнюдь не был американским или чьим-то еще ставленником. Однако на тот момент именно приход к власти в Иране шиитских клерикалов в большей степени отвечал интересам Вашингтона, чем сохранение шахского режима. И США оказывали новым властям страны содействие, даже несмотря на инциденты с захватом американского посольства и удержанием американских заложников.

Так, летом 1980 года в США прибыл генерал Хоссейн Фардуст, бывший высокопоставленный сотрудник САВАК при шахе, который перешел на сторону Хомейни и стал главой тайной полиции (САВАМ, а затем ВЕВАК) ИРИ и вел переговоры со своими американскими коллегами в том числе по вопросам координации действий относительно недопущения формирования в США действенной антихомейнистской оппозиционной платформы. Результатом этих консультаций стала в том числе ликвидация наиболее одиозных противников антихомейнистких сил, оказавшихся в эмиграции, одним из представителей которых являлся бывший иранский дипломат Али Акбар Табатаи. Он был застрелен 22 июля 1980-го у входной двери своего дома в Бетесде, штат Мэриленд, Давудом Салахуддином, американским новообращенным мусульманином, который был связан с иранской группой боевиков и смог беспрепятственно покинуть США и прибыть в Иран.

Естественно, что для ИРИ Соединенные Штаты и Израиль стали противниками «по объявлению». То есть они не представляли угрозы для нового иранского руководства, но сам «режим аятолл» их объявил своими «экзистенциальными» врагами, был заинтересован в раскручивании темы своего противостояния с США и Израилем, чтобы использовать его как для внутренней консолидации и оправдания репрессий, так и для пропаганды, обращенной к исламскому миру, где ИРИ представлялся бы как «форпост» борьбы не только с западным, но и советским империализмом.

Однако подобную борьбу Иран предпочитал и до сих пор предпочитает вести чужими руками, чтобы при необходимости можно было избежать ответственности. Для этого использовались шиитские экстремистские группировки, такие как «Хезболла», которая осуществляла в Ливане теракты, например подрыв американского посольства в Бейруте, и поддерживались связи с «Аль-Каидой».

Собственно, начавшаяся ирано-иракская война также была выгодна Соединенным Штатам. С одной стороны, она ослабляла Ирак, который увяз в длительной и бесперспективной войне. В этот период военная мощь Багдада стала представлять угрозу не только для Израиля, но и для монархий залива, но теперь перемалывалась в сражениях с Ираном. С другой, восстановление региональных позиций Ирана после революции и озвученные планы иранского руководства по поводу «экспорта» революции также не вписывались в рамки американских ожиданий относительно курса «режима аятолл». Поэтому, как писал в своей книге «Секретные войны ЦРУ, 1981-87 годы» известный американский журналист Боб Вудворд, США предоставляли помощь и передавали информацию обеим сторонам конфликта, надеясь завести их в тупик. В частности, в 1981 году Соединенные Штаты возобновили ограниченные поставки вооружений для Ирана, а в 1985 году запустили программу «Иран-Контрас», в рамках которой Тегеран получал противотанковые ракетные комплексы TOW, запчасти к ракетам и сами зенитные ракеты Hawk, а также иное вооружение и оборудование.

Кроме того, в ходе советской военной кампании в Афганистане в 80-е, США и Иран оказываются фактически союзниками, поддерживая афганских повстанцев. Так, если США через Пакистан помогали суннитской «пешаварской семерке», то Иран оказывал помощь не только т.н. «шиитской восьмерке», но и суннитскому полевому командиру Исмаил Хану – «Льву Герата», командующему «Западной объединенной группировкой» афганских моджахедов.

Движение «Талибан» после прихода к власти в Афганистане превращается в одного из главных противников ИРИ, несмотря на попытки «Аль-Каиды» примирить их друг с другом. В 1998 году Иран и «Талибан» оказались на грани войны. Но само движение было вскоре нейтрализовано руками Соединенных Штатов. По словам Райана Крокера, бывшего посла США в Афганистане и Ираке, иранский военачальник Касем Сулеймани был участником важных американо-иранских переговоров после терактов 11 сентября, когда стороны искали способы разгромить «Талибан».

В 2001 году, после того как США начали т.н. глобальную войну с террором, Иран тайно сотрудничал с администрацией Джорджа Буша-младшего в ликвидации «Талибана». В том же году Тегеран и Вашингтон под эгидой ООН совместно работали над подписанием Боннского соглашения, чтобы ускорить процесс государственного строительства и репатриации афганских беженцев.

В конце концов американская интервенция в Афганистане лишь укрепила позиции Ирана в этой стране. Так как теперь Тегеран может полагаться не только на своих единоверцев – шиитов-хазарейцев и своего давнего партнера по борьбе с талибами Хекматьяра, но и на сам «Талибан», который был вынужден сблизиться с Ираном. В частности, лидер «Талибана» мулла Ахтар Мухаммад Мансур был убит в мае 2016 года, когда возвращался из Ирана, что подтвердил и пресс-секретарь движения.

Кроме того, американское вторжение в Ирак и уничтожение режима Хуссейна открыло новые возможности для Ирана в регионе. По сути, США сами привели к власти в Ираке проиранский режим Нури аль-Малики, открыв двери для иранской экспансии, благодаря чему без каких-либо усилий ИРИ была создана хомейнистская дуга от Бейрута до Тегерана, куда вошли Сирия и Ирак.

Наконец, именно манипулирование иранской угрозой позволило Вашингтону начать реализацию плана по нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем. Так как на фоне исходящей от Ирана угрозы арабским монархиям Израиль превращался из противника в их естественного союзника. При том что угроза была создана самими Соединенными Штатами, уничтожившими режим Хуссейна и пустившими ИРИ в Ирак.

Подобный сценарий, возможно, будет реализован и после ухода американцев из Афганистана, где Иран также должен будет восполнить вакуум безопасности, а верные ему бригады «Фатимиюн» и «Зейнабиюн», как и иные хомейнисткие «интернационалисты», будут перенаправлены из Сирии в Афганистан, чтобы там обеспечить нужный баланс сил.

Также следует иметь в виду существующую связь между иранской правящей элитой и Соединенными Штатами. Так, в период президентства Обамы 2500 иранцев смогли получить американское гражданство. Среди них оказались Махди Зариф – сын министра иностранных дел Ирана, Верайзон Эрфан Данеш, сын Дауда Данеш Джафари, бывшего министра экономики, Фатеме Ардешир Лариджани, дочь Али Лариджани – бывшего секретаря Высшего Совета национальной безопасности и спикера Меджлиса, Амир Салами, сын командующего КСИР Хоссейна Салами, – все они также проживают в США.

Таким образом, и Иран, и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы преувеличивать противоречия между двумя государствами, которые, однако, не носят стратегического характера, а наоборот, помогают Вашингтону и Тегерану решать собственные задачи в регионе. В любом случае, угроза прямой военной конфронтации между ними минимальна, а перспектива улучшения отношения и смягчения режима санкций в отношении Ирана реальна, так как обе страны заинтересованы друг в друге и у них есть много направлений, где они могут подыграть своему «непримиримому противнику».