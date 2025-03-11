Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в ночь на 11 марта украинский беспилотник атаковал измерительную станцию нефтепровода «Дружба». По его словам, информация об атаке поступила от российской стороны. В результате повреждений поставки нефти из России в Венгрию временно остановлены, сообщает венгерское издание Hirado со ссылкой на заявление министра.

Сийярто рассказал об инциденте в видеообращении в Facebook, отметив, что узнал об атаке от Москвы. Он также провел телефонный разговор с вице-премьером России Александром Новаком.

По его словам, сейчас на станции ведутся ремонтные работы, и ожидается, что поставки возобновятся к вечеру 12 марта. Министр осудил удары по энергетической инфраструктуре, заявив, что это угрожает суверенитету Венгрии.

«Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. Венгрия не несет ответственности за эту войну», — подчеркнул он.

Подробности атаки Сийярто не раскрыл. Российские власти пока не делали официальных заявлений.

Генштаб ВСУ ранее сообщил, что в ночь на 11 марта удары украинских дронов вызвали взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции Стальной конь в Орловской области.

По данным украинской стороны, этот объект отвечает за управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и играет ключевую роль в поставках нефти на терминал порта Усть-Луга в Ленинградской области.