Лидера египетского движения «Братья-мусульмане» приговорили к пожизненному заключению по обвинению в терроризме. По данным государственного агентства, 8 апреля суд Каира признал Махмуда Эззата, исполняющего обязанности «верховного наставника» «Братьев-мусульман», виновным в «террористических актах», последовавших за свержением в 2013 году первого демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси.

Эззат был осужден по обвинению в подстрекательстве к насилию и поставке огнестрельного оружия во время столкновений между его сторонниками и противниками у штаб-квартиры «Братства» в 2013 году, пишет Reuters со ссылкой на судебный источник. Другие высокопоставленные члены «Братьев-мусульман» были приговорены к пожизненному заключению по тому же делу.

Адвокат Эззата воздержался от комментариев. Во время его ареста «Братство» заявило, что его преследовали по «ложным политическим обвинениям».

76-летний Эззат был арестован летом прошлого года в квартире на окраине Каира, что стало последним ударом по движению, которое подвергается репрессиям с 2013 года. По утверждениям властей, при обыске в квартире были обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с зашифрованным программным обеспечением, которое позволяло Эззату общаться с членами группы в Египте и за рубежом.

Эззат был влиятельным бывшим заместителем лидера ассоциации Мохамеда Бади и считался сторонником жесткой линии в группе. Он стал исполняющим обязанности лидера после ареста Бади в августе 2013 года.

Ранее он был признан виновным в нескольких преступлениях, связанных с «террором», и дважды заочно приговорен к смертной казни. После ареста его судили повторно. Другие высокопоставленные члены движения были заключены в тюрьму или покинули страну.

В 2019 году во время массовых демонстраций сотрудники силовых структур в Египте массово арестовывали людей на том основании, что они якобы являлись членами движения «Братья-мусульмане». В результате были убиты более шести человек. По данным египетских СМИ, во время протестов арестовали более 1200 человек. Однако активисты и правозащитники утверждают, что это число намного больше, поскольку сотни задержанных людей не были зарегистрированы полицией.

Как отмечает Daily Sabah, в 2013 году в Египте произошел кровавый военный переворот против Мухаммада Мурси, первого демократически избранного президента страны после 30-летнего авторитарного правления Хосни Мубарака. В результате благодаря «щедрой поддержке», в частности, со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, к власти пришел Абдель Фаттах ас-Сиси.

В июне 2019 году Мурси, который в последние годы находился в заключении, подозрительно скончался во время судебного процесса.

После свержения законной власти тысячи людей вышли на улицы, сотни из них были убиты на площади у мечети Рабиа аль-Адавия за одну ночь. Репрессии оправдывались необходимостью «сохранения порядка». Это стало началом жестких преследований всех, кто выступал против ас-Сиси.

Египет – одна из основных стран-нарушителей прав человека. По словам правозащитников, обеспокоенных ситуацией в АРЕ, где в тюрьмах содержатся тысячи ни в чем не повинных людей, с 2015 года количество казней выросло до беспрецедентного уровня.