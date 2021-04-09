Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучает информацию о четырех смертях россиян после прививки вакциной «Спутник V», передает EUObserver со ссылкой на официального представителя ЕМА.

По данным издания, внутренние документы Роспотребнадзора, содержащие такую информацию, передал европейскому регулятору некий «российский осведомитель». Согласно сведениям, трое умерших после вакцинации были пожилыми женщинами 51, 69 и 74 лет. Смерти наступили на фоне проблем с сердцем, легкими и повышенным уровнем сахара в крови. При этом одного из четырех умерших идентифицировать не удалось.

По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, ведомство не зафиксировало «ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения вакцин от коронавируса». Она пояснила, что Росздравнадзор регулярно следит за безопасностью применения вакцин от COVID-19. «В ряде случаев, о которых писали СМИ, имело место инфицирование коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета», – сказала она.

В свою очередь директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил РБК, что ему ничего неизвестно ни о четырех смертях после вакцинации «Спутником», ни о каких-либо других случаях смерти. «Информация о том как идут пострегистрационные исследования поступает от Минздрава, Росздравнадзора, я не совсем понимаю, почему [о случаях нежелательных реакций или смерти] поступает информация к Поповой, по таким случаям предусмотрен другой порядок. Мне информация о смертях никакая не поступала», – отметил он.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало проверку вакцины «Спутник V» для применения в Евросоюзе. Регулятор должен проверить российский препарат на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Однако власти Венгрии и Словакии, не дожидаясь решения EMA, в феврале одобрилироссийскую вакцину. В апреле Государственный институт по контролю лекарств Словакии объявил, что поставленная вакцина отличается от образцов «Спутника V», которые находятся на утверждении европейского регулятора. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от Словакии вернуть дозы.