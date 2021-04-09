В селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области неизвестные разрушили мемориальный знак на месте захоронения хана Кубрата, который основал государство Великая Булгария.

Староста села Иван Пасько рассказал журналистам, что из-под стелы был вынесен «почти целый ГАЗ-53» песка: «Ведрами выносили его, перфораторами долбили, скорее всего. Подготовилась эта группа». По мнению старосты, неизвестные хотели найти древние сокровища. Это объясняет то, что под памятник был сделан подкоп.

Сокровища там действительно были, однако их разграбили еще более 100 лет назад, сообщила журналистам заведующая отделом Полтавского краеведческого музея Ирина Мельникова. Клад в 1912 году случайно обнаружили местные жители. Она добавила, что памятник и ограда в лесу установлены в память о хане, но не в точном месте его захоронения.

Коммунальные службы уже начали восстанавливать разрушенный мемориальный комплекс.

В Полтавском районном управлении полиции сообщили, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса. Санкция статьи – от штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.

МИД Болгарии «решительно осудило» акт вандализма против памятника хану Кубрату. Ведомство ожидает, что украинские правоохранительные органы найдут виновных и предадут их суду. В МИД Украины, комментируя ситуацию, заявили, что также осуждают подобные действия. «Правоохранительные органы уже начали расследование с целью оперативного раскрытия этого преступления и наказания виновных в акте вандализма. Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как считают исследователи, хан Кубрат в VII веке объединил болгар в союз, который назвали Великой Булгарией. Часть булгар осталась кочевать в приморских степях, попав под власть наступающих с востока хазар, другие откочевали на северо-восток, положив начало Волжской Булгарии. А несколько племен во главе с ханом Аспарухом – третьим сыном Кубрата – отправились за Дунай. Смешавшись с местными славянскими племенами, они приняли участие в этногенезе современных болгар, хотя полностью утратили в его процессе родной тюркский язык. В 1912 году у села Малая Перещепина нашли «Перещепинский клад» – около 75 кг золотых и серебряных вещей, более тысячи предметов. Вместе с кладом обнаружили место захоронения Кубрата. Неподалеку от места находки установили памятную стелу. Вещи вывезли из Украины, их хранят в российском Эрмитаже.